Анджей Дуда: Реакция властей Чехии на действия России понятна и обоснована

Анджей Дуда: Реакция властей Чехии на действия России понятна и обоснована1
- 24.04.2021, 20:43
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Президент Польши сказал, что операции спецслужб РФ в Чехии трудно назвать иначе, как террористическими.
Президент Польши Анджей Дуда считает понятной и обоснованной реакцию властей Чехии на действия России. Чешское руководство проинформировало в субботу о выдворении 18 российских дипломатов, идентифицированных как офицеры спецслуцжб, которые участвовали в 2014 году в организации взрыва на складах боеприпасов в Чехии. Во время взрыва погибли два человека, передает «Польское радио».
Глава польского государства в эфире телеканала Polsat News подчеркнул, что ни одно уважающее себя государство не может согласиться на то, чтобы иностранные спецслужбы «гарцевали по стране и совершали акты, которые трудно признать иными, чем de facto террористическими».
Президент Анджей Дуда напомнил, что Россия в 2008 году атаковала Грузию, а в 2014 - Крымский полуостров. «До сегодняшнего дня мы периодически встречаемся с такими порывами имперских амбиций России», - подытожил президент.
Вчера власти России сообщили о выдворении пяти польских дипломатов в ответ на выдворение трех российских дипломатов. Польское Министерство иностранных дел предупредило о том, что оставляет за собой право на реакцию в отношении действий Москвы.