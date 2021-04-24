Анджей Дуда: Реакция властей Чехии на действия России понятна и обоснована 1 24.04.2021, 20:43

1,582

Президент Польши сказал, что операции спецслужб РФ в Чехии трудно назвать иначе, как террористическими.

Президент Польши Анджей Дуда считает понятной и обоснованной реакцию властей Чехии на действия России. Чешское руководство проинформировало в субботу о выдворении 18 российских дипломатов, идентифицированных как офицеры спецслуцжб, которые участвовали в 2014 году в организации взрыва на складах боеприпасов в Чехии. Во время взрыва погибли два человека, передает «Польское радио».

Глава польского государства в эфире телеканала Polsat News подчеркнул, что ни одно уважающее себя государство не может согласиться на то, чтобы иностранные спецслужбы «гарцевали по стране и совершали акты, которые трудно признать иными, чем de facto террористическими».

Президент Анджей Дуда напомнил, что Россия в 2008 году атаковала Грузию, а в 2014 - Крымский полуостров. «До сегодняшнего дня мы периодически встречаемся с такими порывами имперских амбиций России», - подытожил президент.

Вчера власти России сообщили о выдворении пяти польских дипломатов в ответ на выдворение трех российских дипломатов. Польское Министерство иностранных дел предупредило о том, что оставляет за собой право на реакцию в отношении действий Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».