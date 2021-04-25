Погоня медведя за велосипедистом в Монтане стала хитом Сети 1 25.04.2021, 11:03

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Чем закончилось приключение?

Путешествие туриста, катавшегося на велосипеде по горам в Монтане (США), получилось совсем уж нервным, пишет 120.su.

Горные тропинки сами по себе таят немало опасностей, но в какой-то момент за мужчиной еще и погнался черный медведь. К счастью, стало известно, что зверь не преуспел, и велосипедист благополучно уехал от четвероногого преследователя.

Для многих видеоролик стал отличным напоминанием о том, что заповедники Монтаны — это вовсе не Диснейленд, и опасности там могут подстерегать не постановочные, а самые реальные.

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