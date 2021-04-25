Ох, зря Путин помянул «Книгу джунглей». 4 Александр Гольц

25.04.2021, 19:10

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Хотел унизить американцев, а получилось, что сравнил с Шерханом Россию.

Во-первых, потому, что получилось довольно несклеписто: «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена».

Хотел унизить американцев, а получилось, что сравнил с Шерханом Россию. По крайней мере, именно так это понял своим незамутненным знаниями умом корреспондент одного из официозных изданий. Во-вторых, и в главных, потому что именно Редьярд Киплинг, считавшийся в советские времена «певцом британского империализма», а ныне объявленный великим, дал практически исчерпывающее описание как формы, так и содержания того, что происходило в Манеже. Маугли, помнится, не мог удержаться от смеха, слыша, как обезьяны твердят: «Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим — значит, это правда!» А их песня вполне могла бы служить эпиграфом к выступлению президента: «Путь наш отмечен дымом и громом, что мы издаём. Верьте, верьте, много славных дел свершить удастся нам!»

Ведь только к членам племени Бандар-лог, которые не помнят того, что было вчера, можно обратиться с посланием (которое, по идее, должно представлять собой отчет о проделанной работе), где не приводится практически никаких данных об экономическом и социальном положении страны. Глава государства просто не счел нужным сообщать их членам своего племени. Ограничился лишь печальной констатацией, что «статистика даёт нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры», и не стал посвящать аудиторию в конкретику этих цифр. Ведь только в этом случае Путин мог на голубом глазу утверждать: «Здравоохранение во многих ведущих странах — мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят — не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии». Ведь политики и СМИ этих самых ведущих стран видят свою цель в том, чтобы выявлять промахи своих систем здравоохранения, а российские бандар-логи — в том, чтобы спрятать существующее положение дел.

Путин предпочел никак не комментировать чудовищную цифру «избыточно умерших» россиян в 2020 году — 328 тысяч, — что выводит российскую медицину в список весьма малоэффективных. Счастье главного начальника состоит в том, что подведомственные ему бандар-логи в силу устройства их мозга напрочь не помнят, что он обещал в своих предыдущих выступлениях. И о том, что доходы средних россиян будут составлять аж тысячи долларов, а не рублей, и о том, что по ВВП на душу населения мы догоним Португалию.

Теперь даже невыполнимые обещания стали скромнее: дать немного денег тем, кто у кого есть дети, чуть облегчить жизнь одиноких матерей. Нужно же в конце концов увеличивать рождаемость, а то служить в армии просто некому. Количество призывников снижается. Однако, например, про обещания увеличить выплаты работающим пенсионерам президент благополучно позабыл. Не до них. Пусть рады будут обещанию бесплатно подключать их дома к газовой трубе.

Помимо мелких подачек гражданам Путин, четко улавливающий их настрой, постарался сократить насколько возможно внешнеполитическую часть, но и того, что он сказал, было более чем достаточно. Обращаясь к бандар-логам, он не мог, конечно, обойтись без дыма и грохота. Президент прежде всего сконцентрировался на радостном анализе провокации, организованной белорусским КГБ и отечественной ФСБ. Согласно сложным извивам путинской логики, западные страны, убедившись в неэффективности своих санкций, приступили, о ужас, к подготовке политических убийств. Опустились до такого вот безнравственного поведения.

Основание для этих серьезных обвинений — тайная запись переговоров двух политологов, которые рассуждают о том, как устранить Лукашенко. В подготовке выдуманного от начала до конца заговора Запад был обвинен человеком, которого американский президент назвал «убийцей». Причем обвинения в попытке убийства Алексея Навального подкреплено заявлениями авторитетных медицинских центров и исследовательских лабораторий.

Сегодня, отправив Алексея Навального в тюрьму, Кремль пытается с помощью карательного правосудия добиться того, чего не удалось сделать с помощью «Новичка». Тысячи россиян, не бандар-логов, а людей, являющихся гражданами, вышли 21 апреля на улицы десятков городов, чтобы не допустить этого убийства. Этот протест состоялся вопреки «превентивным акциям», когда правоохранители по неизвестно кем выданным ориентировкам гребли в участок и физика-академика, и профессора-политолога. Протестные действия заслонили президентское выступление. Они показали сущность путинского государства, показали лицемерие рассуждений о заботах простых людей. По той простой причине, что на самом деле властям глубоко плевать на мнение этих людей, на них обрушиваются репрессии, как только они рискуют высказать свое несогласие.

Путину же ничего не остается, кроме как разыгрывать карту осажденной крепости, вопреки устремлениям даже собственного электората. При этом, говоря о внешней угрозе, главный начальник не мог назвать ничего конкретного. Но Путин пытается делать максимально грозные заявления: «Ответ России будет ассиметричным, быстрым и жёстким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».

Если иметь в виду, что именно сейчас Кремль сконцентрировал беспрецедентное количество войск на границе с Украиной и сил флота в Черном море, то эти угрозы выглядят вполне пугающе.

Показательно, что именно сейчас Владимир Путин существенно обогатил и дополнил существовавшую доселе теорию сдерживания. «Надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — заявил он.

В своем классическом (допутинском) варианте теория сдерживания заключалась в том, что агрессору будет нанесен неприемлемый ущерб, в случае если он перейдет заранее известные и заранее объявленные «красные линии». Теперь же Россия объявила о своем праве чертить эти линии в каждом конкретном случае! Если называть вещи своими именами, Кремль претендует на роль сумасшедшего, который вопит: «Не трогай меня, я бешеный!». Бандерлогам может понравиться. Нормальному человеку вряд ли.

Александр Гольц, «Ежедневник»

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