Ученые подсчитали, сколько пузырьков в стакане пива 2 25.04.2021, 20:23

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Теперь вам не придется коротать вечера за этим занятием самим.

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько пузырьков может образоваться в пивном стакане? Если нет, то ученые, похоже, ответили на вопрос, который никто и не задавал (они так любят делать, эти ученые), пишет National geographic.

Двуокись углерода – важная составляющая того, что делает пиво освежающим напитком. Крошечные пузырьки, выделяющиеся при наливании пива в стакан, не только придают напитку приятное шипение, но и переносят вкусовые и ароматические соединения в нос и на язык, к нашим рецепторам.

В новом исследовании группа специалистов из Французского национального центра научных исследований (CNRS) поставила перед собой задачу ответить на вопрос, сколько пузырьков образуется в стандартной бутылке лагера объемом 250 мл, который охлажден до 6 °C.

Команда подсчитала, сколько углекислого газа растворилось бы в пиве, которое налили в наклоненный стакан. Оказывается, для образования пузырьков в микроструктуре самого стекла должны быть крошечные пустоты, заполненные воздухом. Эти полости должны быть не менее 1,4 нанометра в ширину, чтобы в них образовывались потоки пузырьков.

Как показали наблюдения, пузыри становятся больше по мере всплытия на поверхность, которая захватывает больше газа. И их образование замедляется по мере снижения уровня углекислого газа.

Принимая все это во внимание, исследователи подсчитали, что в приведенных ими условиях в стакане с пивом образуется от 200 000 до двух миллионов пузырьков.

Что нам теперь делать с этой информацией, авторы работы не уточняют. Но замечают, что это исследование может помочь в понимании динамики СО₂ и дать пивоварам возможность отточить свое мастерство.

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