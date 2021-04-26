Координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля перевели в тюрьму в Могилев 6 26.04.2021, 13:03

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Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Поддержать политзаключенных можно письмами и денежными переводами.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля перевели в тюрьму в Могилев, сообщает телеграм-канал «Европейской Беларуси».

Ранее в тюрьму №4 уже этапировали активистов Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича, а также одного из лидеров Белорусской христианской демократии Павла Северинца.

Напомним, что «суд» над активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь» пройдет в Могилеве. Вместе с ними также будут судить Павла Северинца и Ирину Счастную. Дата заседания пока не известна.

Адрес для писем: 212011, Могилев, ул. Крупской 99А, «Тюрьма № 4».

Также поддержать политзаключенных можно денежным переводом. Сделать это можно двумя способами: на почте и через интернет-банкинг.

Почтовые переводы узникам можно сделать в любом почтовом отделении, но там берут комиссию 3% от суммы (не менее 1 руб. с каждого перевода).

Денежные переводы узникам через интернет-банкинг:

1. Произвольный платеж.

2. Далее — реквизиты для данного СИЗО или колонии.

3. Назначение платежа: для личных нужд заключенного.

4. Далее — личные данные узника (имя, отчество (если знаете), фамилия).

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