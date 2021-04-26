Когда в Беларуси будут введены валютные ограничения?7
- 26.04.2021, 13:17
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Ограничения могут быть введены без значительных затруднений для властей.
Через 2,5 месяца в стране поменяется законодательство о валютном регулировании и контроле. Сайт banki24.by объясняет, что это несет простым белорусам.
В июне 2020 года белорусский парламент принял новый закон о валютном регулировании и контроле. Он вступает в силу с 9 июля 2021 года, то есть уже через 2,5 месяца. Посмотрим, какие меры предусмотрены этим законом на случай нестандартных ситуаций и ухудшения экономической обстановки в Беларуси.
Новый закон уточнил формулировку валютно-обменных операций. К таким операциям относятся покупка иностранной валюты за белорусские рубли, продажа иностранной валюты за белорусские рубли и конверсия (обмен) одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты.
Согласно закону, который вступает в силу с 9 июля, при возникновении ситуации, которая создает угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы страны, валютные ограничения могут быть введены на срок до одного года.
Есть целый список угроз экономической безопасности и стабильности. В частности, туда вошли:
возникновение обстоятельств, при которых меры либерализации могут повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации;
негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого могут стать снижение официальных резервов ниже допустимого уровня;
возникновение обстоятельств, при которых меры либерализации могут нанести ущерб интересам безопасности государства;
резкие колебания курса национальной валюты.
Согласитесь, перечень обстоятельств весьма широкий. В связи с этим валютные ограничения могут быть введены без значительных затруднений для властей.
Валютные ограничения вводят Нацбанк совместно с Совмином. Новый закон устанавливает следующие виды валютных ограничений:
установление запрета на проведение валютных и валютно-обменных операций;
установление лимитов на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, валюты платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;
требование получения специальных разрешений Нацбанка на проведение валютных операций;
требование обязательной продажи полученной юридическими лицами-резидентами иностранной валюты;
ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.