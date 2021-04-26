Когда в Беларуси будут введены валютные ограничения? 7 26.04.2021, 13:17

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Ограничения могут быть введены без значительных затруднений для властей.

Через 2,5 месяца в стране поменяется законодательство о валютном регулировании и контроле. Сайт banki24.by объясняет, что это несет простым белорусам.

В июне 2020 года белорусский парламент принял новый закон о валютном регулировании и контроле. Он вступает в силу с 9 июля 2021 года, то есть уже через 2,5 месяца. Посмотрим, какие меры предусмотрены этим законом на случай нестандартных ситуаций и ухудшения экономической обстановки в Беларуси.

Новый закон уточнил формулировку валютно-обменных операций. К таким операциям относятся покупка иностранной валюты за белорусские рубли, продажа иностранной валюты за белорусские рубли и конверсия (обмен) одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты.

Согласно закону, который вступает в силу с 9 июля, при возникновении ситуации, которая создает угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы страны, валютные ограничения могут быть введены на срок до одного года.

Есть целый список угроз экономической безопасности и стабильности. В частности, туда вошли:

возникновение обстоятельств, при которых меры либерализации могут повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации;

негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого могут стать снижение официальных резервов ниже допустимого уровня;

возникновение обстоятельств, при которых меры либерализации могут нанести ущерб интересам безопасности государства;

резкие колебания курса национальной валюты.

Согласитесь, перечень обстоятельств весьма широкий. В связи с этим валютные ограничения могут быть введены без значительных затруднений для властей.

Валютные ограничения вводят Нацбанк совместно с Совмином. Новый закон устанавливает следующие виды валютных ограничений:

установление запрета на проведение валютных и валютно-обменных операций;

установление лимитов на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, валюты платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции;

требование получения специальных разрешений Нацбанка на проведение валютных операций;

требование обязательной продажи полученной юридическими лицами-резидентами иностранной валюты;

ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.

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