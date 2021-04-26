В Полоцке нашли древний каменный крест с рунами 1 26.04.2021, 15:04

4,522

Полоцкая находка / фейсбук

Выяснили, чем может оказаться интересная находка.

В Полоцке вблизи моста по улице Богдановича горожане нашли каменный крест с непонятными символами, похожими на руны. «Еврорадио» выяснило, чем может оказаться интересная находка.

Археолог Марат Климов рассказал, что специалисты пока не принялись за изучение находки. Крест нашли не археологи, а частные лица.

— Археологи этим займутся, как только получат найденный крест. Судя по фотографиям, можно сказать, что находка похожа на кельтский крест. Если на месте слома было продолжение, то это может быть кельтский могильный крест. Либо его могли куда-то подвешивать, — добавляет Марат Климов.

Так выглядит кельтский могильный крест / depositphotos

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».