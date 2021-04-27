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Запреты не помогают: инфляция в марте превышает планы властей

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  • 27.04.2021, 13:45
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Запреты не помогают: инфляция в марте превышает планы властей

Показатель оказался равен недавно установленной ставке рефинансирования.

Белстат опубликовал данные об инфляции в марте 2021 года. В годовом выражении она составила 8,5%. При этом в апреле точно до такого же предела Нацбанк поднял ставку рефинансирования, пишет сайт officelife.media.

Если рассматривать индексы цен в оптовом секторе, то здесь самая большая инфляция — 18,9%. Меньше всего выросли тарифы на услуги связи для ИП и юрлиц — на 2,9%.

Как сообщалось, правительство надеется, что по итогам года индекс роста потребительских цен составит лишь 5,5% и в дальнейшем будет снижаться. Власти планируют вновь уменьшить ставку рефинансирования в 2023 году до 6,9–7,6%.

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