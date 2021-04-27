«Насколько прекрасен мир, если говорить себе: я смогу» 1 Анна Златковская

27.04.2021, 15:12

фото: nn.by

И поэтому когда говорят: «Я выхожу» – за ними выходят сотни других.

Боятся все. Первая шишка на лбу, первый шрам на сердце, первая потеря учат нас, что боль – это больше, чем колючий комок внутри. Это тьма, из которой порой очень трудно выбраться. Но мы знаем, что выбраться необходимо, ведь, если не разрывать эти цепи, так и останешься ребенком, ползающим по полу, так и останешься одиноким без права на новое взаимное чувство, так и привыкнешь выполнять приказы, не видя, как прекрасен мир, когда страх – твой друг, а не хозяин.

Так в августе женщины вышли в цепи солидарности, осознавая, что в любую минуту их могут схватить и затолкать в автозаки. Так волонтеры ездили по Минску, спасая раненых, понимая, что сами могут пострадать. Так Маша порвала паспорт, наверняка понимая, что самоназванный «король» не простит этого смелого поступка – мы не прощаем другим то, на что не способны сами.

Но если не пытаться, хватая страх за воротник, отрывать ноги ото дна, так и не поплывешь.

Нас 26 лет учили «не верить, бояться, не просить». Шептали: «Бойся последствий». Войны, нищеты, неизвестности. Одни поверили, потому что так выживали все время. Другие же шли вопреки – те, кто всегда пытался делать неизведанное и у кого сердце выпрыгивало из груди, когда взлетал в небо в кабине колеса обозрения, когда держал на ладони паука, когда шел на проспект, сливаясь с многотысячной толпой, в одном-единственном порыве – жажде жизни, жажде перемен для страны.

Это невероятное откровение – каждый раз преступать страх, ощущая, насколько ты безграничен. Насколько прекрасен мир, если говорить себе: я боюсь, но я смогу. И все получается. Найти новую работу, новых друзей в эмиграции, новую любовь, новые знания. Узнать, что ты действительно гражданин своей страны и ее будущее – это ты сам. Прогуливающийся по проспекту, прячущийся в подъезде от карателей, тот, кто тайком забирает новый флаг у подруги, тот, кто пишет письма из тюрьмы со словами веры и поддержки. И дети, которые, сжимая в руках ладонь папы или мамы, своими глазами видели, как силовики нападают на безоружных людей, никогда не вырастут рабами. Потому что они вместе с нами прошли километры страха и гордости.

Страх нужно в себе нащупывать, не отвергать. Нет ничего постыдного в том, что мы ощущаем опасность. Это ответственность. А еще привычка: находясь среди тех, кто внушает, что покорность есть добродетель, трудно противиться, пытаясь отстоять право на свободу. Поэтому одни срывают бело-красно-белые ленты с деревьев и заборов, зная, что им дадут медаль. И поэтому другие говорят: «Я выхожу», – а за ними выходят сотни других, не желая быть пажами тру̀сов.

Анна Златковская, 34mag.net

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».