Из четырех школ Минска эвакуировали более 3000 детей и педагогов: и это не учения

Из четырех школ Минска эвакуировали более 3000 детей и педагогов: и это не учения5
- 27.04.2021, 17:26
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Что произошло?
В Минске 27 апреля правоохранители и саперы проверяли информацию о «минировании» четырех учебных заведений, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Неизвестные сообщили о минировании четырех средних школах в белорусской столице. Из учреждений эвакуировали свыше 3 000 учеников и работников, на время пока здания проверяли саперно-пиротехнические группы и следователи.
- Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе.
Также в СК заявили, что по фактам заведомо ложных сообщений об опасности возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.340 УК РБ).
Сейчас проводятся неотложные следственные действия, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Также в Следственном комитете уточнили, что за три месяца 2021-го года в Беларуси было возбуждено уже 71 уголовное дело о ложных сообщениях об опасности. Уголовная ответственность за это наступает с 14 лет. Максимальное наказание по 340 статье Уголовного кодекса - 7 лет заключения. Кроме того, виновный возмещает затраты экстренных служб на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.