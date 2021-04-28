Егор Шарангович забросил победную шайбу в матче «Нью-Джерси» с «Филадельфией» 28.04.2021, 9:23

Егор Шарангович

Благодаря белорусу клуб прервал серию из 10 поражений подряд.

Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:4), сообщает «Трибуна».

Беларус набрал 24-е (12+12) очко в сезоне, всего он провел 47 игр.

Сегодня игровое время Шаранговича составило 18:39, он нанес 2 броска в створ ворот, совершил один перехват, завершив матч с показателем полезности «0».

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