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В Беларуси склады забиты промышленной продукцией

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  • 28.04.2021, 10:32
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В Беларуси склады забиты промышленной продукцией
иллюстрационное фото

В лидерах — легкая промышленность.

За март 2021 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении уменьшились, свидетельствуют данные Белстата, пишет сайт naviny.by.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 1 апреля 2021 года составило 61,2% против 76,4% на 1 апреля 2020-го. Таким образом, за год снижение составило 15,2 процентного пункта.

В денежном выражении запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий в марте уменьшились на 66,8 млн до 5 млрд 591,2 млн рублей.

В январе запасы выросли на 408,8 млн рублей, в феврале — на 174,7 млн рублей.

По итогам трех месяцев 2021 года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области — 95,6% среднемесячного объема производства. Затем следуют Минск (85%), Брестская (80,2%), Гродненская (64,3%) и Могилевская (58,3%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (42,3%) и Гомельской (23,7%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 апреля 2021 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,7 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,6 раза), машин и оборудования (в 1,5 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 16,8% (на 1 апреля 2020 года — 49,7%), в обрабатывающей — 72,3% (90,7%), в том числе в пищевой промышленности — 58,6% (67%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 63% (91,2%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 апреля 2021 года составил 33,9% (35,5%), в производстве электрооборудования — 74,8% (92,9%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 99,8% (106,5%), транспортных средств и оборудования — 96,4% (107,4%), химических продуктов — 51,1% (62%), в нефтепереработке — 2,4% (4,1%).

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