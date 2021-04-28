«Здравствуйте, я из Австралии»: история усадьбы Потоцких в Березино, которую отдают даром 7 28.04.2021, 16:26

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Дом в стиле позднего классицизма возвела Анна Потоцкая-Вансович в 1858 году.

Власти ищут нового владельца для усадьбы Потоцких в Березино. Предпринимателю, который приведет здание в порядок в соответствии с историческим обликом и создаст здесь рабочие места, его готовы отдать безвозмездно. Впрочем, работы влетят в копеечку, сообщает euroradio.pl.

— Усадьбу пытались продать на аукционе, — рассказывают в Госкомимущества. — Были желающие, но их смущало, что объект относится к историко-культурному наследию, а это значит, что всю работу необходимо согласовывать с Министерством культуры. Это не то чтобы очень сложно, но трудозатратно.

В ведомстве добавляют, что ремонт оценивается приблизительно в 1 млн евро.

Сегодня двухэтажное кирпичное здание стоит без окон и дверей, пола, отопления и водопровода, отрезанное от электроснабжения. Так что 1 млн евро за бесплатную усадьбу не выглядит чем-то нереальным. Кстати, при подаче заявления в исполком необходимо указать, сколько времени потребуется на реализацию проекта. А в дальнейшем — придерживаться этого графика.

«Все, что связано с этим домом, — все печально»

Дом в стиле позднего классицизма на берегу широкой реки в 1858 году возвела Анна Потоцкая-Вансович. В начале XIX века она жила в Париже, о чем написала увлекательные воспоминания. А на территорию современной Беларуси переехала уже в глубокой старости — и сразу оказалась в статусе одной из самых богатых женщин региона.

Во второй половине XIX века в усадьбе бурлила жизнь, но после революции 1917 года Потоцкие покинули Беларусь. Здание последовательно превращалось в детский дом, школу, жилой дом и склад. Пока наконец не было заброшено.

45 лет назад, когда усадьба была школой, работать в нее приехала молодая учительница Валентина Вишневская.

— Мне здесь, конечно, страшно нравилось, — вспоминает она. — Старинные кирпичные стены, собственная котельная — здание было очень тепленькое. Уроки проходили в основном во вторую смену в апсиде с полукруглыми окнами. Странная аудитория... абсолютно другая атмосфера. Помню скрипящие старые лестницы, когда поднимаешься на второй этаж. Единственная беда для меня была в том, что мне надо было очень быстро за перерыв перебежать сюда из старшей школы. Это километра полтора, может, два. Я носилась как сумасшедшая! Но ничего, хорошая гимнастика. С другой стороны, мы, местные, были привыкшие к этому дому, как к старой мебели, и не обращали на него особого внимания. А вот потом, когда я своими глазами наблюдала за его упадком, это было как ножом по сердцу.

В начале 90-х учительницу избирают депутатом райсовета. «Я была занозой во всех местах райисполкома, — продолжает Валентина Станиславовна. — Все время ходила и чего-то требовала: то воду, то дороги, а главное — справедливости». Несколько лет собеседница Еврорадио тратит на то, чтобы спасти усадьбу Потоцких от разрушения, но безрезультатно: «Все, что связано с этим домом, — все печально».

Последние 13 лет Валентина Вишневская живет в Чикаго. Она больше не может заниматься судьбой усадьбы Потоцких.

Хотели превратить усадьбу в костел — и вдруг она сгорела

В 1980-х младшие классы «переселили» в пристройку к основному зданию школы. Еще несколько лет здесь жили педагоги, а после получили квартиры в городе и выселились. Опустевшая усадьба стала ветшать.

В 1993 году в Березино зарегистрировали католическую общину. Валентина Вишневская стала ее секретарем. Выбирая место для костела, верующие вспомнили об усадьбе Потоцких. Но через пару недель после того, как у райисполкома попросили отдать усадьбу под костел, она внезапно сгорела.

— Как только попросили — оно, холера, возьми да загорись. Пожар внутри случился приличный. На второй этаж было страшновато подниматься: лестницы сохранились, но стали шаткими. Параллельно в нашем районе горело еще два костела — тоже «из-за пьяной молодежи», как нам тогда подавали?

После пожара люди принялись разбирать здание. Тянули все, что могло пригодиться в хозяйстве: двери, окна. Разобрали полы. Варшавский архитектор, которого в середине 1990-х привезли в Березино по инициативе Костела, дал понять, что на восстановление усадьбы понадобятся большие деньги.

Тогда же, в 1990-е, состоялась (а точнее, не состоялась) первая попытка вернуть усадьбу Потоцких к жизни. Но фирма, которая арендовала здание усадьбы и хотела размещать в нем иностранные делегации, успела лишь перекрыть две трети крыши — и растворилась. Впрочем, в неспокойные 90-е такое происходило с коммерческими предприятиями сплошь да рядом.

«Здравствуйте, я из Австралии»

В 2002 году Валентина Вишневская была председателем Союза поляков в Березино. Как-то раз раздается звонок:

— Здравствуйте, я Анджей Потоцкий, потомок Потоцких из Австралии, и мне нужна ваша помощь. Я знаю, что в Березино находится усадьба моих родных, которая никому не нужна. Я посмотрел, полазил по интернету. У меня есть мечта купить этот дом вместе с прилегающей землей и сделать из него такое родовое гнездо, где мы, потомки Потоцких, смогли бы иногда собираться. Чтобы здание приносило прибыль, здесь можно было бы открыть гостиницу и назначить местного управляющего.

Валентина идет в райисполком, чтобы узнать, возможно ли, чтобы иностранец приобрел дом в Березино. Там отвечают, что, конечно, никаких проблем. Женщина передает Анджею, чтобы тот прилетал. И тут начались приключения австралийца по дороге в Беларусь.

Потомок Потоцких взял отпуск на две недели. Ближайшие к Австралии посольства Беларуси тогда работали в ЮАР и в Японии. Поскольку в Японии у Анджея Потоцкого жил сын, за белорусской визой он поехал туда. И попал как раз на тот период, когда оппозиционный белорусский дипломат Петр Кравченко был отозван в Минск. В итоге за визой Потоцкий полетел в Германию. И наконец, приехал в Беларусь.

По словам Вишневской, увидев усадьбу, Анджей сказал, что согласен привести ее в порядок и вложить столько денег, сколько надо. Но для того, чтобы брать кредит под этот проект, ему необходимо получить это здание в собственность.

— Ему ответили, мол, да-да, мы все понимаем. Продолжается культурная программа: Анджея развлекают, как умеют. А я чувствую, что его хотят развести. Так и оказалось. В предпоследний день перед отъездом он встречается с председателем райисполкома, тот смотрит в пол и говорит: «Вы знаете, я окончательно провел разведку и понял, что этот дом продать в том объеме, который вам нужен, мы не можем». Анджей в шоке: «Пардон, а что я тут две недели делал? Почему вы мне раньше не сказали, до того, как я сюда прилетел? Валентина вас спрашивала». Ему ответили что-то в духе: «Мы не знали. У нас государственная собственность на землю. Плюс ко всему, усадьба Потоцких — памятник архитектуры, соответственно, он не продается».

Все они превосходно знали, но думали, что заманят западного инвестора, — рассуждает Валентина Станиславовна. — Они не понимали, что инвесторы западные — не такие дураки и ничего не будут вкладывать за просто так. В общем, этот бедный Анджей уехал расстроенный, поставив на этом деле полный и бесповоротный крест.

Возьмется ли частный инвестор за спасение усадьбы?

Около 10 лет назад усадьбу Потоцких выкупила частная минская фирма. За время, отведенное на реализацию проекта, реконструкция так и не была проведена. Фирма объясняла это тем, что здание покупалось для потомка династии Потоцких, который в итоге так и не объявился.

Валентина сомневается, что за этим стоит Анджей Потоцкий:

— Если бы он хотел перечислить деньги, он бы это сделал. Но ни он, ни его потомки (в Беларусь он приезжал с сыном, показывал: «Смотри, это твое!») не могли ввязаться в такую аферу, они ж не идиоты!

Наша собеседница не верит, что сегодня за спасение усадьбы Потоцких способен взяться частный инвестор.

— Возможно, за 13 лет я оторвалась от жизни в Беларуси, но не понимаю: неужели остались люди, которые поверят, что государство вот просто так что-то возьмет да отстегнет? Дураков нет. Возможно, здание еще можно восстановить, но в тот момент, когда оно начнет приносить прибыль, государство наложит на него лапу. Жаль, конечно, но у нас так устроено.

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