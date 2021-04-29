Падение доходов россиян ускорилось в четыре раза 1 29.04.2021, 22:40

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Резкое ускорение роста цен вернуло российских потребителей в режим проедания сбережний.

Росстат в четверг с недельной задержкой опубликовал данные о реальных располагаемых доходах населения за первый квартал.

Статистика, которую ведомство должно было представить накануне послания президента Федеральному собранию, но отложило выпуск для «уточнения данных», показала резкое ускорение спада уровня жизни, передает finanz.ru.

По итогам января-марта граждане РФ обеднели еще на 3,6% - на столько сократилась сумма, которая остается на руках потребителей после всех обязательных расходов и инфляции.

По сравнению с четвертым кварталом (-0,9%) спад доходов ускорился в 4 раза и превысил цифру за весь прошлый год (-3,2%). В среднем, согласно Росстату, граждане РФ прожили первые три месяца 2021 года на 32612 рублей в месяц, или порядка 14,5 доллара в день.

Номинально доходы увеличились на 965 рублей, или 3%, но резкое ускорение инфляции и рост обязательных платежей «съели» всю прибавку.

Работающее население в среднем получало 51229 рублей в месяц (+2% в реальном выражении), тогда как пенсионерам государство платило 15779 рублей.

По сравнению с мартом-2020 средняя пенсия выросла на 836 рублей, или 5,6%. Но эта индексация оказалась меньше инфляции, и в реальном выражении пенсии начали сокращаться: на 0,1% в феврале и 0,2% - в марте.

Резкое ускорение роста цен вернуло российских потребителей в режим проедания сбережний. Получив 14,3 триллиона доходов, согласно Росстату, граждане РФ потратили за квартал 14,9 триллиона рублей. Накопления, таким образом, сократились на 604 млрд рублей - то есть со средней скоростью 6,7 миллиарда рублей в день.

Каждый шестой рубль (16,2%) своих расходов граждане отдали на обязательные платежи, включая налоги, ЖКХ и оплату долга перед банками, общий объем которого перевалил за 20 триллионов рублей. Доля таких платежей в семейных бюджетах выросла на 0,8 процентного пункта за год.

При том что средний доход Росстат оценивает примерно в 33 тысячи рублей, а среднюю зарплату - выше 50 тысяч, в реальности подавляющее большинство населения России таких денег не видят.

Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - живут на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить 633 рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.

По итогам прошлого года реальные располагаемые доходы россиян упали до минмиума с 2010 года. В этом году Минэкономразвития прогнозирует их рост на 3%.

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