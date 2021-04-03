Анекдотическая ситуация: вести с белорусских предприятий шокировали режим 26 3.04.2021, 10:40

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Иллюстрационное фото: «Белсат»

Рабочие выбирают неожиданные для властей формы сопротивления.

Экономические эксперты продолжают констатировать нарастание негативных тенденций в белорусской экономике и в первую очередь связывают их с политическим кризисом, пишет «Независимая газета».

Нарастают тревожные ожидания среди населения. Согласно итогам опроса, проведенного Telegram-каналом KEF (Кастрычницкий экономический форум), более 55% считают, что ситуация в экономике одновременно «плохая/очень плохая» и «быстро/постепенно ухудшается». Из них 22,8% считают, что она «очень плохая и быстро ухудшается». Политический кризис, валютный кризис и подорожание импорта – это те кризисные проявления, которые беспокоят респондентов. Наиболее пагубно влияют на развитие бизнеса валютный кризис, репрессивные экономические меры и банковский кризис.

Ранее эксперты констатировали, что террор – это очень дорого. Сейчас в основе всех экономических решений лежит тезис «денег нет». Власти пытаются решить его методом латания дыр. Например, несколько дней назад в Telegram-каналах писали, что кончились деньги на строительство метро и рабочим задерживают зарплату. В четверг этот факт уже подтвердила прокуратура, которая пришла с проверкой по сигналу. Только после этого рабочие получили зарплату, однако, как утверждают в Telegram-каналах, в ход пошли кредитные деньги, которых хватило лишь на зарплату. Огромные долги перед подрядчиками закрывать нечем, что свидетельствует о проблемах с бюджетом.

Согласно статистике Минфина, дефицит госбюджета по итогам двух месяцев составил 1,3 млрд белорусских рублей, по итогам января – еще 500 млн. Как сообщалось, правительство увеличило лимит дефицита на этот год с 4 млрд (2,5% ВВП) до 5,6 млрд долл. (3,5% ВВП). Правительство рассчитывает профинансировать его новыми заимствованиями, однако где их можно взять, непонятно: официальному Минску «отказано от дома» в основных финансовых организациях. Кстати, 1 апреля стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование реконструкции автодороги М7 Минск – Ошмяны – граница Литвы. Ранее на волне улучшения взаимоотношений Минска и Брюсселя была договоренность о выделении на эти цели 110 млн евро на 29 лет.

Даже если бы кредиторы не отказывали, дальнейшие заимствования становятся непосильным бременем для бюджета. Государственный долг Беларуси уже по сравнению с началом 2021 года вырос на 1,7 млрд белорусских рублей, или на 2,9%. На 1 марта он составил 59,5 млрд белорусских рублей (около 23 млрд долл.), или 38,4% к ВВП. Из них внешний госдолг – 18,3 млрд долл. В этом году он уже не увеличивался, так как денег никто не дает.

Тревожные сообщения поступают с предприятий. Почти анекдотичная ситуация сложилась на Минском молочном заводе. Сначала появилась информация о том, что оттуда массово увольняются работники (около 100 человек сразу), затем в интернете появился документ, из-за которого это происходит. В условиях отсутствия денег руководство решило сделать всех рабочих «материально ответственными» и взыскивать с них за перерасход сырья и материалов. Увольняются те, кто не захотел подписать договор о материальной ответственности. О том, что их переводят на четырехдневку, в соцсетях пишут рабочие завода холодильников «Атлант», Минского мясокомбината. Сообщалось, что в Витебске один день бастовали водители мусоровозов из-за упавшей зарплаты.

Международные эксперты также прогнозируют белорусской экономике падение. Так, Всемирный банк ожидает, что в 2021 году ВВП страны сократится на 2,2%. В четверг стало известно, что США намерены отменить мораторий на применение экономических санкций в отношении предприятий концерна «Белнефтехим»: «Белнефтехим США», «Нафтан», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно Азот», «ГродноХимволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Дело не в том, что сами США не будут с ними работать, а и в том, что для всего мира они токсичны. Мораторий, который был введен на этапе улучшения отношений Минска и Вашингтона, будет приостановлен с 27 апреля, если власти не выпустят политзаключенных и не прекратят репрессии.

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