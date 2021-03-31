Работники «Минского молочного завода № 1» массово увольняются 6 31.03.2021, 18:48

5,678

фото: tut.by

Уже уволились более сотни рабочих.

Трудовая на фоне административного корпуса ГМЗ №1 — сегодня популярный сюжет в соцсетях. Люди разных возрастов выходят из дверей со словами: «Хватит уже, пора начинать новую жизнь». Поводом стала третья (удавшаяся) попытка руководства завода ввести всеобщую материальную ответственность. Сопоставив риски и перспективы, более сотни (цифра, скорее всего, выше, но официальной пока нет) рабочих уволились, передает onliner.by.

Замдиректора ГМЗ №1 по идеологии и общим вопросам Владимир Романовский не стал комментировать слухи, раздававшиеся со вчерашнего дня, и коротко пригласил: «Приезжайте и сами смотрите». Мы и приехали.

В районе обеда из дверей главного корпуса регулярно выходят люди, но никакого масштабного действия не происходит. Будто все как обычно. Обращаем внимание, что люди выходят с бумагами и трудовыми книжками. Все говорят, что журналистам надо было утром приходить — «очереди были длиннее».

Итак, вчера-сегодня у многих последний день. У тех, кто не стал подписывать новые условия договора. Вот что говорят бывшие работники ГМЗ №1.

— Я 15 лет работала. Устала. Теперь еще эта ответственность, которую я сравниваю с кредитом в банке. На любом предприятии минусы будут, тут даже загадывать нечего.

— Лично меня задолбал ручной труд. Фасовка, варка, сметана, сахар, масло — все забрасывается вручную. Я устала физически. И тут еще договор. Надо уже думать о будущем.

— Нам всю жизнь здесь внушали, что незаменимых нет, что очередь в отдел кадров огромная. Теперь у них есть возможность это показать.

— Какие планы? Отдохнуть для начала. Будет тяжело, но надо с чего-то начинать. А потом смотреть: жалеешь или нет. Сколько можно терпеть? У меня специальность была, а должность — обычная рабочая. Наверное, я была слишком пассивной. На следующей работе — никакой физической нагрузки! Мы живем в большом городе, тут много возможностей научиться, переучиться, уехать в конце концов. Хотя мне нравится Беларусь. Но что делать...

— Что говорило сегодня руководство? «Где вы найдете такую работу...»

— Для предприятия это не форс-мажор. Свезут людей из филиалов. Из Молодечно, например.

— Господи, это самый счастливый день в моей жизни. Я работала мастером. Они недавно нам понизили тарифную ставку (на копейки, но все же), а теперь ответственность эта еще... Работали почти сутками. Сначала было 12 часов, потом 24. Потом 16, 19... То есть пришла в 7 утра, ушла через сутки (или чуть раньше), отсыпной, выходной и опять на суточную смену. За это можно было заработать от 700 до 850 рублей.

— Я не знаю, как они будут работать. Пусть уже раскладушки ставят в цехах. Думаю, не остановятся. Заставят работать кого-нибудь дольше положенного и все. Отношение тут специфическое, конечно, к работникам. Нужно после всего отдохнуть и физически, и морально. А потом буду искать новую. Уже записалась на курсы.

— Мне администрация говорит: «Я платила раньше, и ничего страшного». И коллеги из филиала в Молодечно сказали, что уже платили, пусть и небольшие суммы пока. Я не хочу ничего платить из этой зарплаты. Поэтому буду искать новую работу.

— Я работала молодым специалистом. Отпустили меня с третьего раза. Но до этого целый год не предлагали вообще ничего нового. Ни условий, ни общежития. «Спасибо маме, что ты так хорошо работаешь». Ну пожалуйста!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».