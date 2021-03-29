Минские метростроевцы остались без зарплаты — счета предприятия пусты 13 29.03.2021, 15:52

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иллюстрационное фото: ТАСС

По предприятию ходят разные слухи.

Сотрудники УП «Минскметрострой» сообщают Telegram-каналу NEXTA, что такая ситуация сложилась на их памяти впервые. По контракту крайний срок начисления зарплаты — 25 число. Если раньше не хватало денег для выплаты заработка в полном объеме, работники получали хотя бы прожиточный минимум. В этом месяце 2000 человек не получили даже его. Бухгалтерия предприятия сообщает, что на их счетах 0 рублей 0 копеек.

Конкретных сроков выплаты никто не называет. По предприятию ходят разные слухи, что денег стоит ждать от двух дней до двух недель. Такие сбои в луканомике (задержки зарплат, выплаты бартером) будут случаться все чаще.

О проблемах «Минскметростроя» стало известно еще в октябре минувшего года. Тогда из-за отсутствия финансов частично заморозили строительство третьей линии столичной подземки. Были отложены наиболее дорогостоящие работы, хотя кое-как строительство все же продолжалось. Теперь ситуация ухудшилась.

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