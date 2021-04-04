Ученые рассказали о древних животных, которые дышали ногами 2 4.04.2021, 12:36

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Исследователи весьма удивлены своим собственным открытием

Американские ученые провели исследование, которое показало, что одни из самых успешных животных за всю историю планеты — трилобиты — дышали ногами, пишет сайт Naked science.

Работа опубликована в журнале Science Advances. Трилобиты считаются одними из самых успешных организмов за всю историю Земли: они существовали на нашей планете целых 270 миллионов лет, то есть дольше, чем динозавры. Эти существа пережили два массовых вымирания и исчезли лишь во время самого масштабного — пермского. Их разнообразие было очень велико, и они прекрасно адаптировались к тем условиям среды, в которых существовали.

И, кажется, они даже умели дышать при помощи своих конечностей. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США), используя компьютерную томографию, при помощи которой удалось детально рассмотреть останки трилобитов. Они сохранились в отложениях минерала пирита. Специалисты создали 3D-модель анатомических органов этих удивительных существ, что помогло им увидеть такие мелкие их детали, которые невозможно разглядеть даже под микроскопом, ведь они тоньше человеческого волоса.

Прежде всего ученых интересовали необычные отростки в верхней части конечностей трилобитов. До этого считалось, что такие отростки помогали животным плавать или зарываться в ил. Но американские палеонтологи провели моделирование и выяснили совсем иное функциональное назначение этих органов. Оказалось, выпуклости помогали существам дышать — примерно так же, как жабры современных членистоногих вроде раков и креветок. Отростки насыщали кровь кислородом, собирая его по пути своего движения и перенося между тканями тела.

Ученые весьма удивлены своим собственным открытием, ведь конечности трилобитов, которые, как считают, закапывались в ил, — не самое лучшее место для дыхательной системы. Они могут забиться грязью или даже быть повреждены. Поэтому вопрос, зачем таким успешным с точки зрения эволюции созданиям понадобились «легкие» в ногах, пока открыт.

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