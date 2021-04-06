The Guardian: Новые варианты коронавируса изменили правила игры 1 6.04.2021, 11:48

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Человечество должно играть на опережение.

В конце 2020 года была надежда, что после масштабных кампаний вакцинации человечество наконец получит преимущество над COVID-19. Согласно оптимистическим прогнозам, вирус тогда циркулировал бы на "очень низком уровне», не вызывая значительного количества госпитализаций или смертей. Но с тех пор во всем мире появились и начали распространяться "новые варианты COVID-19, что вызывают беспокойство». Новые штаммы коронавируса подвергают нынешние усилия по борьбе с пандемией, включая вакцинацию, рискам. Иными словами, правила игры изменились, и успешное глобальное распространение имеющихся вакцин уже не является гарантией победы над пандемией, цитирует британскую газету The Guardian "Зеркало недели. Украина".

Никто по-настоящему не застрахован от COVID-19. Человечество должно играть на опережение, чтобы сдержать глобальное распространение болезни и предотвратить появление новых вариантов. Опасность заключается в том, что со временем будут появляться штаммы, которые могут легко обойти иммунную защиту, предоставленную прививками или предыдущей инфекцией.

Хуже того, многие страны не имеют возможности отслеживать новые варианты с помощью "геномного мониторинга». Это означает, что ситуация может быть даже более серьезной, чем кажется.

Ученые призывают к срочным действиям в ответ на новые варианты COVID-19. Эти новые штаммы вируса означают, что нельзя полагаться только на вакцины, чтобы обеспечить защиту. Все еще необходимо поддерживать строгие ограничительные меры. В то же время важно ускорить программу вакцинации во всех странах и обеспечить равномерное и справедливое распространение вакцин. Вместе эти стратегии обеспечат "максимальное подавление"вируса.

Что такое "варианты COVID-19, которые вызывают беспокойство"

Генетические мутации вирусов, таких как SARS-COV-2, возникают часто, но некоторые штаммы обозначаются как "варианты, которые вызывают беспокойство", поскольку они могут реинфицировать людей, которые уже переболели или получили прививки. Также эти варианты являются более трансмиссивными или могут вызывать тяжелые формы заболеваний.

Сейчас существует по меньшей мере три задокументированные варианты COVID-19, что вызывают беспокойство:

1.351, впервые зарегистрирован в Южной Африке в декабре 2020 года;

1.1.7, впервые зарегистрирован в Великобритании в декабре 2020 года;

С.1, впервые обнаруженный в Японии среди путешественников из Бразилии в январе 2021 года.

Подобные мутации возникают одновременно в разных странах, то есть даже пограничный контроль и высокий уровень вакцинации не обязательно будут защищать страны от "доморощенных вариантов вируса», включая наиболее опасные штаммы.

Если существует высокий уровень циркуляции коронавируса, а следовательно, и широкая репликация SARS-COV-2, в любой точке мира неизбежно будет возникать больше проблемных вариантов, и будут доминировать самые опасные штаммы. Учитывая международную мобильность, эти варианты начнут распространяться в глобальном масштабе.

Опыт Южной Африки свидетельствует о том, что люди, которые уже переболели COVID-19 имеют лишь частичную защиту от варианта B.1.351, и этот штамм вируса примерно на 50% более трансмиссивный, чем предыдущие варианты. По состоянию на март 2021 года вариант В.1.351 уже был обнаружен как минимум в 48 странах.

Последние данные, полученные в Великобритании, свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca обеспечивают значительную защиту от тяжелых случаев заболеваний и госпитализаций от варианта B.1.1.7.

С другой стороны, вариант В.1.351 снижает эффективность вакцины AstraZeneca против заболеваний легкой и средней тяжести. Пока нет четких доказательств того, этот штамм также снижает эффективность вакцины против тяжелых форм заболеваний.

Именно поэтому критически важным является уменьшение циркуляции вируса. Никакого одного действия недостаточно для предотвращения распространения вируса, необходимо поддерживать строгие ограничительные меры в паре с программами вакцинации в каждой стране.

Почему нужно "максимальное подавление"распространения COVID-19

Каждый раз, когда вирус реплицируется, возникает возможность мутации. Вследствие получения мутаций, некоторые новые варианты COVID-19 рискуют уменьшить эффективность вакцин. Именно поэтому необходима глобальная стратегия "максимального подавления COVID-19".

Руководители здравоохранения должны сосредоточиться на усилиях, которые максимально подавляют уровень циркуляции вируса, помогая таким образом предотвратить появление мутаций.

Для достижения этого недостаточно только быстрого развертывания программ вакцинации; продолжение ограничительных мер, таких как маски для лица и социальное дистанцирование, также будет критически важным.

Справедливый доступ к вакцинам

Глобальная справедливость в доступе к вакцинам жизненно важна. Страны с высоким уровнем дохода должны поддерживать многосторонние механизмы, такие как инициатива COVAX. Богатые страны должны предоставлять избыток вакцин странам с низким и средним уровнем дохода, а также поддерживать расширение производства вакцин.

Однако, чтобы предотвратить появление вирусных вариантов, которые вызывают беспокойство, глобальная программа вакцинации должна в первую очередь предоставить доступ к прививкам странам или регионам с наиболее высоким уровнем распространенности и передачи COVID-19, где риск появления новых вариантов болезни самый большой. Руководители систем здравоохранения также должны обеспечить доступность поддержки для медицинских работников. Системы здравоохранения должны готовиться к появлению новых вариантов коронавируса.

Усилия по "подавлению COVID-19"должны включать:

программы геномного мониторинга для выявления и быстрой характеристики новых вариантов в как можно большем количестве стран мира;

быстрые широкомасштабные программы разработки вакцин второго поколения и увеличение производственных мощностей, которые могут обеспечить справедливость в распределении вакцин;

исследование эффективности прививок на "старых"и новых вариантах COVID-19, что вызывают беспокойство;

адаптация систем здравоохранения и обеспечение защиты медицинских работников;

поведенческие, экологические, социальные и системные вмешательства, такие как ношение масок, дистанцирование между людьми и эффективная система поиска, тестирования, отслеживания контактов, действие других ограничительных мер.

Проблемные варианты COVID-19 изменили правила игры. Человечеству необходимо признать это и действовать в соответствии с новыми критическими обстоятельствами, резюмирует издание.

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