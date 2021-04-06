Ученые нашли связь между лицом и формой мозга человека

Ученые нашли связь между лицом и формой мозга человека1
- 6.04.2021, 21:24
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Но это не влияет на поведение и способности человека.
Ученые обнаружили, что на ранних этапах развития эмбриона лицо и мозг формируются в тесной связи друг с другом. Важно то, что это не влияет на поведение и особенности человека.
Кратко о работе учёных рассказывает Naked Science. Международная команда исследователей определила 76 генетических участков, которые одновременно влияют и на форму мозга, и на форму его лица.
Это они обнаружили по данные МРТ-сканирования мозга и генетической информации почти 20 тысяч людей. Также учёные доказали, что формирование мозга и лица происходит скоординировано.
При этом генетическая связь между лицом и формой мозга не оказала никакого влияния на поведенческие и когнитивные особенности человека. Не влияет она и на риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, шизофрения и биполярное расстройство. То есть новые данные учёных опровергают мифы о том, что лицо может рассказать о характере человека.