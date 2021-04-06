Андрей Кончаловский не выдержал конкуренции с фильмами Алексея Навального 9 6.04.2021, 21:37

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фото: Sputnik / Екатерина Чеснокова

Российский режиссер снял свой фильм с конкурса.

Режиссер Андрей Кончаловский решил отказаться от участия своего художественного фильма "Дорогие товарищи" в конкурсе за премию "Белый слон", которую присуждают кинокритики и кинопресса. Причиной такого решения стало, по его словам, решение устроителей конкурса присудить специальный приз Алексею Навальному за серию фильмов-расследований. Журнал The New Times цитирует заявление Кончаловского:

"Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе", – написал Кончаловский в фейсбуке.

Председатель экспертного совета кинопремии Виктор Матизен рассказал "Открытым медиа", что регламент премии "Белый слон" не предусматривает такой возможности. Фильм нельзя снять с конкурса ни по решению кинокритиков, ни по заявлению режиссера.

"Мы рассматриваем все фильмы, которые имели прокат в 2020 году, все без исключения. Поэтому как была картина в номинации, там она и останется".

Виктор Матизен считает, что номинировать работы Алексея Навального – не значит принимать политическое решение. "Напротив, это заявление Кончаловского о снятии "Дорогих товарищей" с конкурса – "чисто политическое решение", – резюмировал председатель экспертного совета кинопремии.

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