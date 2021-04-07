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Медики назвали лучшее масло для жарки продуктов

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  • 7.04.2021, 11:13
  • 10,672
Медики назвали лучшее масло для жарки продуктов

В нем содержится больше витаминов и микроэлементов.

На сегодняшний день в продуктовых магазинах ассортимент масла регулярно пополняется. Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, какое из них является наиболее подходящим для жарки еды и заправки салатов, сообщает u-news.com.ua.

Инна Кононенко заявила, что сливочное масло не приносит вреда организму, поэтому оно может быть использовано для жарки, как кокосовый и топленый аналоги. Данные продукты имеют более высокую температуру горения, а следовательно в них формируется меньшее количество вредных канцерогенов.

Из перечисленных трех видов масла наилучшим вариантом для подобной термической обработки пищи является топленое, так как оно в своем составе содержит больше витаминов и микроэлементов, которые необходимы человеку для полноценного функционирования.

Для заправки салатов диетолог порекомендовала выбрать растительное масло, которое сделано из нерафинированного сырья первого отжима.

В таком случае в нем сохраняются все полезные вещества. Ореховое масло гораздо менее распространено, нежели оливковое, однако оно богато жирными кислотами омега-9. По словам медика, лучшим вариантом является чередование масел в рационе. Кроме того, их нельзя хранить длительное время.

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