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Белорусы продолжают активно скупать валюту

  • 7.04.2021, 16:03
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Белорусы продолжают активно скупать валюту

За три месяца спрос на валюту был выше предложения на 326,5 миллионов долларов.

С начала года население Беларуси на чистой основе купило 225,9 млн долларов, в том числе в марте 24,5 млн долларов.

Такие данные опубликовал Нацбанк, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В марте белорусы купили валюты на 900,4 млн долларов. При этом они продали 875,9 млн долларов. В итоге население стало чистым покупателем валюты в размере 24,5 млн долларов, что является самым низким показателем чистой покупки физлицами с начала года.

Банки в марте купили валюты на 4,12 млрд долларов, а продали — на 4,21 млрд долларов, обеспечив чистую продажу в размере 90,4 млн долларов.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты за март купили 31,9 млн долларов, а продали 65,2 млн долларов. Они были чистыми продавцами в размере 33,3 млн долларов.

Субъекты хозяйствования-резиденты, как и население, в марте сохранили статус чистого покупателя валюты. Они купили валюты на 2,337 млрд долларов, а продали — на 2,268 млрд долларов. Чистая покупка валюты субъектами-резидентами составила 69,3 млн долларов.

В целом за три месяца, спрос на валюту был выше предложения на 326,5 млн долларов.

Население за три месяца купило валюты на 2,42 млрд долларов, а продало — на 2,2 млрд долларов, став чистым покупателем в размере 225,9 млн долларов.

Банки купили валюты на 11,1 млрд долларов, а продали на 11,05 млн. Они стали чистыми покупателями в размере 71,4 млн долларов.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты купили валюты за первый квартал на 60,2 млн долларов, а продали — на 227,4 млн долларов. Они были чистыми продавцами в размере 167,2 млн долларов.

Субъекты хозяйствования-резиденты за январь-март купили валюты на 6,2 млрд долларов, а продали — на 6 млрд долларов. Они были чистыми покупателями в размере 196,5 млн долларов.

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