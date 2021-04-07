Как прогосударственная «районка» поймала Муковозчика на лжи

Как прогосударственная «районка» поймала Муковозчика на лжи2
- 7.04.2021, 16:30
- 2,880
Правду о протестах не спрятать.
Telegram-канал «Баста!» обратил внимание на интересный факт. Муковозчик и Гладкая из СовБелии опубликовали «разоблачающий репортаж» об активно выступающих против лукашенковского режима жителях города Пружаны. В репортаже они говорят, что таких - 10-15 человек.
Но вот незадача, государственная газета «Раённыя Будні», которую выпускает Пружанский райисполком, говорит, что 16 августа, в тот самый день, когда по всей стране вышли миллионы белорусов (в самом Минске — сотни тысяч), в Пружанах также прошел марш солидарности, в котором приняло участие более 1000 человек.
Многолюдность этой акции подтверждает и видео.