Мнение: Только забастовка способна решить наш кризис мирным путем 3 7.04.2021, 19:15

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Фото: nn.by

Вместе мы – сила!

– Если заводы встанут, то встанет и малый, средний и крупный бизнес, встанут мелкие предприниматели, соответственно, режим долго не продержится и ляжет. Это и будет наша заветная и долгожданная победа над поганым диктатором, - пишет читатель “Басты!”.

Есть и неприятная правда. В случае, если мы не поддержим забастовку или оттянем её сроки, мы дадим время режиму завершить начатое, а именно - тотальный контроль за гражданами и превращение нашей страны в ГУЛАГ и вторую Северную Корею!

Узурпатор не прекратит геноцид и террор мирных граждан. Он засунёт свои синие лапы в каждый дом.

Уйти в забастовку не страшно. Это неделя-две, максимум - месяц ущемления себя в обычной привычной жизни.

Страшно прийти ко второй Северной Корее, которая будет у нас, если мы не остановим финансирование режима.

Многие боятся бастовать, но представьте на секунду что с нами выйдут Роман Бондаренко, Александр Тарайковский, Геннадий Шутов, Александр Вихор, Константин Шишмаков, Никита Кривцов, Александр Будницкий и прочие зверски убитые лукашистами. Эти люди погибли в мучениях. А их родные никогда не будут жить, как прежде.

А мы боимся остаться дома ради нашего будущего?

Поверьте, хватит максимум двух недель общенациональной забастовки, чтобы прогнать этих фашистов. Сколько же мы будем их кормить?

Не нужно думать, что тебя это не касается, это касается всех!

Остановим террор и геноцид Белорусского народа!

Вместе мы - сила!

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