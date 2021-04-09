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В Витебске инсулина осталось на три дня

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  • 9.04.2021, 14:49
  • 2,970
В Витебске инсулина осталось на три дня
иллюстрационное фото

Из продажи исчезают и препараты произведенные в Беларуси препараты.

Витебляне сообщают, что из продажи стали исчезать препараты инсулина, в том числе произведенные в Беларуси.

Для справки: инсулин используется для сдерживания сахарного диабета еще с 20-х годов XX века. Производить его возможно даже в кустарных условиях из экстрактов поджелудочной железы крупного рогатого скота или свиньи.

Но не в условиях «контрсанкций», введенных преступным режимом Таракана.

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