В Витебске инсулина осталось на три дня6
- 9.04.2021, 14:49
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Из продажи исчезают и препараты произведенные в Беларуси препараты.
Витебляне сообщают, что из продажи стали исчезать препараты инсулина, в том числе произведенные в Беларуси.
Для справки: инсулин используется для сдерживания сахарного диабета еще с 20-х годов XX века. Производить его возможно даже в кустарных условиях из экстрактов поджелудочной железы крупного рогатого скота или свиньи.
Но не в условиях «контрсанкций», введенных преступным режимом Таракана.