Бои на границе Кыргызстана и Таджикистана: под пристальным надзором и курированием Москвы Александр Коваленко, sprotyv.info

1.05.2021, 14:30

Перемирие невозможно?

Этим утром таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам на территории Кыргызстана. Огонь велся таджикской стороной в районе Арка Лейлекского района Баткенской области.

В районе села Интернационал зафиксировано двое погибших. В селе Достук Лейлекского района один военный ранен.

Также Душанбе перебросил дополнительные силы и средства к границе с Кыргызстаном, продолжая заявлять об «отводе» техники и личного состава вооруженных сил.

Вот знаете, как-то в перемирие с кем угодно я бы и верил, но только не с теми, кто действует под пристальным надзором и курированием Москвы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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