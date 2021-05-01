В ЮАР собака вытащила «подругу» из бассейна и стала звездой Сети 2 1.05.2021, 14:47

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Хозяева просмотрели запись с камеры видеонаблюдения — и были поражены.

Жители Боксбурга (ЮАР) забеспокоились, когда заметили, что обе их собаки промокли. Желая понять, что случилось, хозяева принялись просматривать запись с камеры видеонаблюдения, сообщает 120.su.

Увиденное поразило их. Оказывается, 13-летний Чаки поскользнулся на краю бассейна и сверзился в воду. Положение пса было самым отчаянным, но ему на помощь поспешила 7-летняя лучшая подруга. Крупная собака по кличке Джесси потратила больше получаса, пытаясь схватить приятеля за шерсть, но та была мокрой и потому скользкой.

Но спасательная операция все-таки увенчалась успехом. Джесси умудрилась вытащить Чаки на берег, за что ей теперь несказанно благодарны владельцы.

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