«Главное – это сохранить свою совесть чистой» 2 1.05.2021, 16:48

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Александр Строк

Подписавшие письмо за новые выборы пресс-секретарь минского «Динамо» и специалист по маркетингу покидают клуб.

Стало известно, что пресс-секретарь ФК «Динамо-Минск» Александр Строк и специалист по маркетингу Алексей Селивончик покидают клуб.

Пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк и специалист по маркетингу Алексей Селивончик покидают клуб, пишет «Трибуна».

Оба являются подписантами письма за новые выборы и против насилия.

Добавим, что неделю назад Александр написал пост в инстаграм:

«Именно этот год получился самым трудным, как и для абсолютного большинства белoрусов. Мы многое пережили, на многое стали смотреть совсем другими глазами, у многих из нас внутренний мир изменился максимально круто, и он больше никогда не будет прежним. Мы все (почти) очень повзрослели.

Тем не менее, в этом круговороте абсолютно разных событий я убедился в одном. Главное – это сохранить свою совесть чистой. Как бы ни было плохо. Несмотря ни на что, я рад, что мне это удалось.

Было трудно, а будет еще труднее, но мне грех на что-то жаловаться. Я жив и здоров, поэтому сегодня хочу сказать спасибо всем, кто остается рядом. Берегите себя и своих близких!» – написал Строк.

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