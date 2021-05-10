«Такая политика приведет власти к финишу» 1 10.05.2021, 10:39

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Бобруйчане высказали про повышение тарифов ЖКУ для «тунеядцев».

С 1 мая неработающие собственники или наниматели жилья будут платить по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление. Сейчас полный тариф на отопление составляет 107,3 руб за 1 Гкал, 1 куб.метр природного газа при наличие счетчиков – 0,5082 руб. «Вечерний Бобруйск» спросил бобруйчан, что они думают об этой мере, скажется она на безработице и легко ли найти в Бобруйске работу?

Владимир Николаевич:

– Безработица не уменьшится, всё это ерунда. Уже сколько это всё длится...Не знаю, к чему это приведет...

Как безработные могут платить 100 процентов за коммунальные услуги? Они же безработные! Где безработные возьмут деньги? Это глупость какая-то. Они и так не платят, и так не будут платить. Сделайте хоть 200 процентов, они платить не будут.

В Бобруйске найти работу тяжело. Молодым тяжело, а в нашем возрасте совсем тяжело.

Уменьшить количество безработных никак нельзя, люди не хотят за копейки работать. Я сколько таких разговор слышу. Очень много молодежи говорит, что не будет за копейки ни на кого пахать.

Если холостяк, то хотя бы получать 700-800 рублей, а если семейный, так тысяча – это самое малое. А тысяча есть только где-то там сверху и в Минске. А у нас, в основном, работяги получают 400 рублей. И проживи на эти 400 рублей.

Юрий:

– Я считаю, что неверный подход. Процентов 80 людей, которые находятся без работы, оказались в такой ситуации не по своей вине. Работу в нашем городе найти сложно. Такая политика приведет к какому-то финишу.

Я когда-то работал на «Весоприборе» и меня всегда поражало, что на нашем предприятии ничего не обновляется. А сейчас смотрите, у нас делают Минскую и какие-то центральные места в городе, а в тех же детских садах заборы падают, и всё остальное находится в упадочном состоянии. В общем, всё плохо.

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