Бесконтактная оплата проезда в минских трамваях перестанет приниматься с 11 мая 1 10.05.2021, 21:08

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эта услуга появилась летом прошлого года.

Пассажиры не смогут заплатить за проезд в трамваях в Минске при помощи бесконтактной карты с 11 мая. Об этом сообщили «Комсомолке» читатели.

«С 11 мая плата за проезд при помощи бесконтактной банковской карты приниматься не будет», – такое объявление 10 мая могли слышать пассажиры столичных трамваев.

Официальных комментариев от Минсктранса по поводу того, почему такая услуга станет недоступна с завтрашнего дня, пока нет.

Добавим, что возможность оплатить проезд в трамвае через смартфон появилась у минчан 21 июля 2020-го: в трамваях города внедрили систему TIX. До этого она почти три месяца тестировалась в автобусных маршрутах №1 и №100. При этом рассчитаться за проезд таким способом можно было только в трамвае №6 (у него на бортах были специальные наклейки).

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