В Дании опасаются задержаний своих спортсменов в Беларуси из-за белых и красных цветов на форме 6 10.05.2021, 21:23

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иллюстрационное Фото: Dario Belingheri / Bettini photo / UEC

Об идиотизме лукашистов узнали в мире.

Директор Датского союза велосипедистов Мартин Петерсен рассказал об участии команды в чемпионате Европы, который пройдет в июне в Минске, передает «Трибуна».

«Участвуя в чемпионате Европы в Минске, Датский союз велосипедистов уделяет особое внимание безопасности спортсменов. По согласованию с нашими спонсорами, все должны носить свою обычную повседневную одежду во время путешествий и транспортировки на соревнование и обратно. Форма национальной сборной будет использоваться только внутри арены.

Логотипы на одежде были удалены по просьбе наших спонсоров и при нашей полной поддержке. Мы здесь, чтобы после гарантировать участие в чемпионате мира и обеспечить как можно более хорошие позиции для наших спортсменов», – сказал Петерсен.

Флаг Дании – красное прямоугольное полотнище с изображением белого скандинавского креста – прямого креста, вертикальная крестовина которого смещена к древковому краю полотнища.

фото: cyclingworld.dk

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