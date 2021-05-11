Ученые нашли в Египте загадочные постройки с древним посланием на стенах 11.05.2021, 7:48

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Важное открытие совершила норвежско-французская археологическая миссия.

Норвежско-французская археологическая миссия, работавшая в Египте, обнаружила древние здания на месте в оазисе Бахария, к юго-западу от Каира, где с V века проживали монахи.

По данным египетского министерства туризма и древностей, открытие произошло в ходе третьего сезона буровых и разведочных работ в регионе, пишет Arab News.

Археологи его называют очень важным, так как оно дает представление о планировании зданий и формировании первых монашеских общин в Египте.

Миссия открыла 19 комнат, высеченных в скале, а также хорошо сохранившуюся церковь. На стенах были надписи желтыми чернилами, в том числе тексты из Библии на греческом языке, что отражало характер монашеской жизни в этом регионе.

По словам ученых, надписи указывают на то, что монахи поселились в этой области с пятого века.

В числе открытий были церковь и ее обеденный зал, фонтаны, несколько комнат и множество остраконов, которые представляют собой черепки керамики с греческими письменами, датируемыми пятым и шестым веками.

Археологи считают, что здания из сырцового кирпича датируются периодом между четвертым и семнадцатым веками.

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