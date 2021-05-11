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Байден заявил о новых мерах после атаки российских хакеров на крупнейший трубопровод США

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  • 11.05.2021, 11:40
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Байден заявил о новых мерах после атаки российских хакеров на крупнейший трубопровод США
Джо Байден
Фото: Getty Images

Меры будут зависеть от того, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить работу Colonial Pipeline.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова в случае необходимости предпринять дополнительные шаги после кибератаки на компанию Colonial Pipeline. Меры будут зависеть от того, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить работу трубопровода. Трансляция выступления Байдена велась на странице Белого дома в Twitter.

Как рассказал президент, беседуя с журналистами в Белом доме, Министерство энергетики сотрудничает с компанией, с тем, чтобы трубопровод как можно быстрее заработал на полную мощность.

Он также заявил, что администрация планирует разработать инициативы в сфере кибербезопасности совместно с частными компаниями из нефтегазовой индустрии и других отраслей.

В ходе выступления Байден отметил, что в настоящий момент без работы остались 1,3 миллиона сотрудников на уровне штатов и муниципалитетов. Начиная с понедельника, местные власти смогут обращаться за финансированием.

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