И тут пришел лесник… 1 Эль Мюрид

11.05.2021, 12:33

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Эль Мюрид

Недо-империя Путина быстро скукоживается и отползает назад.

Объявленный в прошлом месяце президентом США Джозефом Байденом вывод американских войск из Афганистана, который должен завершиться до 11 сентября, заставляет Вашингтон подыскивать новое место для обустройства своих военных баз в Центральной Азии. Согласно утечкам в СМИ, в Пентагоне хотят иметь возможность оперативно перебросить в Кабул войска в случае необходимости и в этой связи всерьез присматриваются к Узбекистану и Таджикистану, которые идеально подходят для размещения таких «аэродромов подскока».

Как говорится, «и тут пришел лесник»...

Решение по размещению баз на территории бывшей Советской Азии еще не принято, тем более, что, скажем, в случае с Узбекистаном есть правовой нюанс, связанный с конституционным запретом на размещение иностранных военных баз на территории Узбекистана. Правда, чем хороши не-демократии, что в случае необходимости любое решение принимается без этих ваших дебатов и согласований узким кругом. Так что до 11 сентября времени достаточно.

Тем более, что вообще-то для США нет цели выводить весь контингент на север. Им нужны логистические узлы, чтобы с их помощью в случае необходимости развернуть свое присутствие. А потому речь может пойти вообще не о базах, а о строительстве аэродромов с небольшим числом обслуживающего персонала. Однако дело даже не в этом.

Ранее Средняя Азия была зоной интересов (жизненных интересов) и ответственности России. Теперь ситуация постепенно меняется. Россия, скорее всего, уже не способна обеспечивать свое присутствие (хотя, конечно, будет заявлять о своих правах). Американцы отдают Афганистан Талибану, рассчитывая, что талибы учтут предыдущие ошибки и все-таки дадут какую-то часть власти нынешним кабульским руководителям и создадут коалиционное правительство. Но даже если нет, то ничего фатального: на случай попыток экспансии Талибана будут созданы сдерживающие механизмы. Кордон в Средней Азии — один из элементов таких механизмов.

Проблема в том, что теперь Кремль не может гарантировать обеспечение безопасности республик Средней Азии. И они немедленно заметались в поисках новых гарантий. Вряд ли США будут претендовать на эксклюзивные права, и скорее всего, спокойно отнесутся к тому, что бывшая российская зона будет по-быстрому поделена между новыми спонсорами — Ираном, Турцией в первую очередь. Но и оставлять без своего внимания и контроля происходящее не намерены.

То, что у США, Турции и в особенности Ирана есть противоречия, особо не смущает никого — в той же Сирии коалиция под руководством США немедленно выстроила всех участников и объяснила им, кто здесь главный. В случае необходимости американцы смогут пояснить то же самое и в Средней Азии.

В минусе, конечно, Россия, так как в новых обстоятельствах безопасность нашего Юга теперь будут обеспечивать другие. И вряд ли за просто так. Однако деваться некуда: под клекот о величии и могуществе недо-империя Путина быстро скукоживается и отползает назад. «Держаться нету больше сил!»

Эль Мюрид t.me

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