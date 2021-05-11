На подхвате у Пекина Константин Эггерт, «Сноб»

11.05.2021, 13:51

1,334

Константин Эггерт

Россия проиграла Китаю в мировой битве вакцин.

Пока россияне слушали очередную речь Путина 9 мая, Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину китайской корпорации Sinopharm против вируса COVID-19.

Предварительно добро дали и вакцине CoronaVac. Ее производит другой китайский концерн — Sinovac Biotech. Правда, ВОЗ попросила Пекин предоставить дополнительные данные о возможных нежелательных побочных эффектах вакцины. У меня нет сомнений, что это маленькое препятствие скоро будет устранено. Ведь во главе организации стоит марионетка товарища Си Цзиньпина, бывший премьер-министр Эфиопии Тедрос Гебрейисус: когда нужно было расследовать причины возникновения коронавируса и особенно гипотезу о его утечке из государственной лаборатории в Ухане, товарищ Гебрейисус сделал все, чтобы не доставить такую неприятность китайским коммунистам.

Вакцину CoronaVac теперь будет изучать Европейское агентство лекарственных средств (EMA). То есть одобрение для использования в ЕС, возможно, тоже не за горами.

Российские вакцины, прежде всего Sputnik V, такого уровня официального одобрения не имеют, хотя закуплены и используются в разной мере почти в таком же количества стран, как и китайская продукция. Несмотря на скоростное объявление о ее разработке, победителем в мировой битве вакцин Кремль никак не назовешь: Россия уступила не только западным фармацевтическим «тяжеловесам», но и китайским конкурентам.

Не будучи специалистом, я не берусь сравнивать качество научных разработок в России и КНР. Предположу только, что китайские госкомпании могут быть лучше финансированы и оснащены, чем российские. Зато нетрудно понять, почему режим товарища Си обошел режим Владимира Путина на международной арене в том, что один дипломат из Центральной Европы назвал «эквивалентом космической гонки в XXI веке».

Китайцы продвигают свои вакцины в странах, где их присутствие уже заметно. В том числе и в тех, которые участвуют в программе «Один пояс, один путь» — проекте бархатной инфраструктурной колонизации стран не только Азии, Африки и Латинской Америки, но и части Европы, и постсоветского пространства. И вот теперь китайские вакцины закупили, среди прочих, Азербайджан, Грузия и Украина. Это не значит, что завтра или послезавтра в Киеве или Тбилиси сядет китайский генерал-губернатор. Но это означает, что многолетняя и разноплановая работа с «партнерами» в разных регионах мира, включающая, разумеется, и подкуп, и угрозы, дала свои плоды.

К тому же Китай фактически взял под контроль ВОЗ, и это сильно облегчило пекинским коммунистам продвижение «своей» вакцины по всему миру. И наконец, китайские вакцины не сопровождает такой шлейф негативной публичности, как Sputnik V. Скандалы с ним в Бразилии, Аргентине и Словакии не прошли даром. Китайцы продолжат неуклонно теснить Москву на привлекательном и перспективном рынке вакцин.

Это не первый и не последний проигрыш Москвы Пекину. Он не критический и даже не слишком драматический, но очень показательный. Пекинский режим способен потратить и на покупку влияния, и на PR, и на разработку вакцины, и на что угодно другое столько средств, сколько у путинского режима попросту нет. Размер имеет-таки значение: ВВП Китая превосходит российский почти в десять раз.

У оказавшейся в небывалой для недавнего члена «Большой восьмерки» изоляции России нет никаких шансов в соревнованиях с Китаем. Приходится привыкать ко второстепенной, а то и третьестепенной роли. Как в случае РИА «Новости», которое запустило чудовищно лизоблюдский и лживый проект, призванный доказать, что уйгуры не испытывают, оказывается, никаких притеснений от пекинских коммунистов, а живут мирно, счастливо, богато и славят родное политбюро ЦК КПК. Поставщиком контента выступают «партнеры» — государственные СМИ Китая.

В своей политике противостояния коллективному Западу Владимир Путин надеялся на единый фронт с КНР. Едва ли он думал, что Россия довольно скоро окажется на подхвате у китайцев. Но вышло именно так. И именно так и только так и будет при нынешней власти.

Константин Эггерт, «Сноб»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».