Католические епископы обратились к белорусам в связи с пожаром в Национальном санктуарии в Будславе 11.05.2021, 14:17

Каждый может оказать посильную помощь в восстановлении храма.

Обращение Конференции Католических Епископов в Беларуси в связи с пожаром в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской опубликовал сайт catholic.by.

«Братья и сестры, верующие Католической Церкви в Беларуси, соотечественники!

Утром 11 мая в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской произошел пожар, в результате которого был сильно поврежден костел в Будславе — главная марийная святыня нашего Отечества. Большой болью в сердцах сыновей и дочерей костела в Беларуси отозвалась эта беда. С Божьей помощью Святейшее таинство и чудотворная икона Матери Божьей Будславской были спасены, но само здание костела очень сильно пострадало.

Мы, католические епископы Беларуси, призываем всех верующих молитвой и посильной помощью вместе присоединиться к делу восстановления святыни в Будславе, построенной нашими предками с большой любовью к Богу и Его Пресвятой Матери.

Пусть Матерь Божья Будславская поможет нам поскорее восстановить ее дом в Будславе. Пусть наша Пресвятая мать и покровительница Беларуси впредь покровительствует нашей Родиной, костелам в Беларуси и всеми нами, пусть спасает и защищает от всякого зла и ведет к своему сыну.

Католические Епископы Беларуси

Будслав, 11 мая 2021 года»

Все желающие могут ответить на призыв католических епископов Беларуси и перечислить пожертвования на восстановление Будславской святыни на расчетный счет прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе:

Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666

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