СБУ проводит обыски в доме «кума Путина» Медведчука 1 11.05.2021, 15:17

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Виктор Медведчук

Пророссийский политик находится под санкциями.

В Украине в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски, сообщили источники "Зеркала недели. Украина" в СБУ. Там политик вместе с семьей живет пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Источник сообщил, что внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ “Альфа”. В частности, на соответствующей территории расположены несколько строений, обнесенных одним забором.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма. Санкции накладываются на все имущество Виктора Медведчука.

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