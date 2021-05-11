СБУ проводит обыски в доме «кума Путина» Медведчука

СБУ проводит обыски в доме «кума Путина» Медведчука1
- 11.05.2021, 15:17
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Пророссийский политик находится под санкциями.
В Украине в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски, сообщили источники "Зеркала недели. Украина" в СБУ. Там политик вместе с семьей живет пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.
Источник сообщил, что внешнее оцепление территории обеспечивает спецподразделение СБУ “Альфа”. В частности, на соответствующей территории расположены несколько строений, обнесенных одним забором.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма. Санкции накладываются на все имущество Виктора Медведчука.