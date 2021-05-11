Фетисова, Буре и Каменского содержали в карантине перед матчем с Путиным 5 11.05.2021, 19:02

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фото: tass

Сам Путин утверждал, что привился от коронавируса.

Известные советские и российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре и Валерий Каменский отсидели в карантине перед матчем с участием Владимира Путина. Пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ привился от коронавируса, сам он рассказал о выработке антител. Однако его гостей продолжают держать две недели на изоляции перед тем, как он с ними встречается, передает svoboda.org.

Гала-матч созданной по инициативе Путина любительской Ночной хоккейной лиги прошёл вечером в понедельник. Игра завершилась со счётом 13:9, президент забросил восемь шайб и отличился голевой передачей. Причём первую он забросил с подачи Буре уже на 29-й секунде.

На матче присутствовал президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. В стенограмме его встречи с Путиным говорится, что спортивный чиновник встретил российских хоккеистов, которые были на карантине в отеле. В числе проходивших карантин он упомянул Фетисова, Буре, Каменского и Владимира Мышкина. Все они – титулованные хоккеисты, выигравшие, по отдельности друг от друга, чемпионаты СССР, мира, Олимпийские игры и Кубки Стэнли.

Гости Путина должны были отсиживать карантин с начала пандемии, рассказывало в сентябре издание "Проект". Карантин перед встречей с ним проходят не только обслуживающий его персонал, но и все российские чиновники и официальные лица, которые должны с ним встретиться.

Несмотря на то что в марте Кремль сообщил о вакцинации Путина от ковида, а позднее он рассказал о выработке у него антител, встречающиеся с ним люди продолжают отправляться на обсервацию. Перед приездом Путина в Саратовскую область в середине апреля двухнедельную изоляцию прошли чиновники, представители спецслужб и журналисты, которые должны были встретиться с ним.

Издание "Фонтанка" сообщало, что "чистая зона" перед визитом президента появится на Петербургском международном экономическом форуме в июне. По данным "Проекта", в изоляцию отправлялись люди, которые контактировали с президентом на параде Победы 9 мая. А карантин пилотов, обслуживающих президента РФ, запланирован как минимум до весны 2022 года.

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