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«Баста!» призывает могилевчан поддержать активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца

  • 11.05.2021, 21:03
  • 1,662
«Баста!» призывает могилевчан поддержать активистов «Европейской Беларуси» и Павла Северинца

Суд состоится завтра в 10:30.

Друзья! Завтра у Вас есть возможность прийти к Могилевскому областному суду, чтобы поддержать настоящих героев Беларуси: Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Дмитрия Козлова, и Павла Северинца, пишет телеграм-канал «Баста!»

«Власти» настолько их боятся, что сделали судилище закрытым. В самом деле нет никаких доказательств какой-либо их вины, очевидно, что уголовное дело высосано из пальца.

Приходите завтра к зданию суда по улице Первомайская 85, г. Могилев, к 10.30 часам утра, чтобы показать нашу солидарность героям Беларуси!

Будем вместе и Беларусь станет свободной!

Свободу политзаключенным! Жыве Беларусь!

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