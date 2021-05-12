ЦАХАЛ: Система «Железный купол» перехватила 90% ракет, выпущенных по Израилю 12.05.2021, 22:20

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Фото: twitter.com paldf

Cегодня вечером ХАМАС выпустил в сторону Израиля еще 130 ракет.

За последние двое суток из Сектора Газа было запущено более 1050 ракет в сторону Израиля, из которых около 200 упали непосредственно на палестинской территории вскоре после запуска. Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет, передает РБК.

Об этом на онлайн-брифинге для иностранных журналистов заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

По словам Конрикуса, в результате ответных мер Израиля в целом удалось уничтожить 30 боевиков, представляющих террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад", которые проводят обстрел израильских территорий. В то же время, от обстрелов со стороны Сектора Газа в Израиле погибли шесть человек: пятеро гражданских и один военный, отметил представитель ЦАХАЛ.

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u — Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят отметил, что нынешние действия израильских военных - это реализация права любой страны на самозащиту, перед лицом террористических нападений со стороны ХАМАС, а удары по боевикам проводятся точечно, с целью минимизировать потери среди мирных жителей Сектора Газа.

"ХАМАС совершает одновременно два военных преступления. Во-первых, они обстреливают места, где живет гражданское население. Во-вторых, сами обстрелы производятся из мест проживания гражданских лиц в Палестине. Они, по сути, используют своих же людей в качестве "живого щита", чтобы увеличить количество жертв с обеих сторон", - подчеркнул Хаят.

Напомним, сегодня вечером ХАМАС выпустил в сторону Израиля еще 130 ракет. Некоторые ракеты попали в жилые дома, в результате чего пострадали гражданские.

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