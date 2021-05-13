Представитель стачкома МТЗ: Власти сами ведут людей к началу забастовки 7 13.05.2021, 7:33

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фото: Радыё Свабода

Что станет триггером?

Один из лидеров стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский поговорил с сайтом Charter97.org о ситуации на предприятиях и подготовке новой волны забастовок.

– Многие белорусы помнят знаменитое «видео эпохи» 14 августа 2020 года, на котором колоритный бородач в красной футболке зачитывает требования стачкома МТЗ, первое из которых — отставка Лукашенко. А затем был марш тысяч рабочих на площадь Независимости. Вспоминаете ли вы энергетику тех дней?

– Да, конечно, вспоминаю. И прежняя энергетика дает силы продолжать борьбу сегодня. У всех была вера, что режим сегодня-завтра падет.

– Вы как-то сказали, что в первый раз были на забастовке в 1991 году у отца на руках. Так вы — потомственный стачкомовец?

– Можно сказать и так, но нужно понимать, что в начале 1990-х годов каждый работяга был в той или иной степени на забастовке. Тогда бастовал весь рабочий класс, приходили семьями, держа детей на руках.

– Находясь вне Беларуси, вы активно выступаете в видеоблогах и поддерживаете связь с рабочим движением в стране. Какая сегодня обстановка на МТЗ? Какие настроения у ваших соратников-заводчан и у рабочих на других предприятиях Беларуси?

– Люди сейчас возмущены тем же, чем были возмущены на момент массовых митингов и забастовок – жестокостью режима и тем, что их обманули в очередной раз на выборах.

Обстановка на заводах — довольно-таки напряженная. С одной стороны, людей продолжают увольнять. Эта хунта не забывает ничего, то есть, рабочие люди — это люди, которые их обидели, и они припоминают все стачки и забастовки с августа. Людей выбрасывают на улицы, поэтому во многом народ сейчас немножко растерян, поэтому мы ставим свои задачи: дать уверенность людям, что мы на правильном пути и то, что мы делаем, действительно важно и нужно.

– Многие сейчас употребляют метафоры: «пожар на торфяном болоте», «под ногами у властей тлеет», «протест перешел в партизанщину». А как видите ситуацию с общебелорусским протестом вы?

– Полностью согласен с выражением «пожар на торфяном болоте»: сегодня очаги протеста периодически вспыхивают то в одном, то в другом уголке нашей страны. Протесты не прекращаются и не «сдуваются». Они переросли в более организованную и слаженную подпольную структуру.

Мы добились того, чего у нас не было в августе — слаженности во всех слоях населения. Каждый принял на себя свою меру, скажем так, осознал свою степень влияния на ситуацию, и каждый человек на своем месте делает то, что может. Люди занимаются своей работой, чтобы этот режим пал.

– Готовы ли эти люди возобновить протесты и забастовки?

– Как и во всей стране, подпольный актив остался везде, на всех предприятиях и всех сферах жизни.

Это касается не только заводов, но и педагогов, и медиков, и, как бы неожиданно это ни прозвучало, даже в рядах внутренних войск есть свои партизанские отряды.

На сегодняшний момент мы прекрасно понимаем, что точечные выходы на забастовку ни к чему хорошему не приведут. Именно поэтому мы готовим людей к массовому выходу, единовременно, грубо говоря — все в один день. Мы ни в коем случае не ставим даты, люди должны сами это сделать.

Забастовка начнется тогда, когда люди будут готовы к ней сами.

– Что должно произойти, чтобы рабочие мобилизовались, как в августе 2020 года?

– Должно произойти понимание в головах, что это действительно нужно и необходимо. Очень важный фактор — слаженная поддержка внутри стран и даже от других стран и диаспор.

Я думаю, что главным триггером станет сам режим, он сам активно ведет людей к началу забастовки — с экономической точки зрения.

– Каковы главные результаты Общенациональной стачки? Чего удалось добиться?

- Удалось добиться слаженности коллектива, экономических санкций против режима и усатого таракана, а также того, что весь мир нас слышал и прислушиваются к нам. Мы собрали огромную огласку и внутри страны.

Если вспомните, в Жодино хотели отнять у семьи мальчика, которого они усыновили и долгое время воспитывали. Государство пыталось забрать просто, потому что люди несогласны с этим режимом. Общими усилиями большинства белорусов мы смогли сделать так, чтобы ребенок остался в семье.

Вот такие шаги — это самое главное, они показывают нашу слаженность и сплоченность.

– Любая передышка — это возможность сделать выводы, извлечь опыт, изучить что-то новое для применения на практике. Совершенствуются ли сейчас методы борьбы рабочих с режимом? Готовы ли белорусы использовать достижения стачек, завершившихся успехом?

– Виды борьбы совершенствуются постоянно.

Как мы можем видеть, ситуация, которая происходит у нас в стране, уникальна в своем роде. Уникальность заключается в том, что белорусы — не очень типичный народ и на любое действие режима мы придумываем новый ответ.

Я считаю, что опыт мы постоянно черпаем, смотрим на опыт европейских стран, где были мало-мальски похожие ситуации. Мы постоянно совершенствуем свои навыки. Хорошие или плохой — это все равно опыт.

Будем честны: из неудавшейся забастовки в августе мы сделали работу над ошибками и двигаемся вперед.

– Что вы думаете о возможности применения «оккупационных забастовок», которые применяли польские рабочие во времена «Солидарности»?

– Такие виды забастовок самые эффективные, потому что ни один силовик или омоновец не может знать структурные подразделения и технологические процессы на предприятии так, как знает его рабочий этого предприятия. Однако, все зависит от того, насколько слажен будет коллектив.

– Какие задачи стоят перед рабочим движением сейчас? По каким слабым местам режима надо наносить основные удары?

- В первую очередь — экономика, по ней и стоит наносить удары.

Во-вторых, люди сплотились уже сами и работают над собой, поэтому еще одно важное направление — силовой сектор. Мы вполне можем действовать на силовой сектор, проводя массовые агитационные работы. Мы можем может привлечь силовиков на свою сторону. Мы в состоянии это сделать.

– США возобновили санкции против 9 нефтехимических предприятий. После этого «Нафтан» остался практически без российской нефти, поставки сырья в Беларусь из РФ будут сокращены в 2,2 раза. Какими будут последствия?

– От количества поставок напрямую зависит объем экспорта и внутреннего использования. Такие санкции могут привести тот же «Нафтан» к полной остановке.

Это для нас хорошо сыграет в том плане, что государство само все сделает, чтобы люди начали бастовать. Начнутся сокращения, увольнения, необоснованные простои, людей начнут насильно выводить на две трети смены, заставят писать отпуска за свой счет и так далее. Недовольство будет расти, и это приведет к очевидным последствиям.

– Станут ли последствия экономических санкций дополнительным поводом, чтобы белорусские рабочие ушли в стачку? Следует ли западным лидерам вводить их более масштабно и решительно?

– Да, нужно понимать, что санкции – сильный удар по хунте. Чем массирование и больше будут санкции, тем больший удар по кошельку Лукашенко будет нанесен.

Не один десяток раз это подтверждалось, что диктатор будет находиться у власти, когда у него есть, чем кормить армию. Как только ему становится нечем кормить армию, то она выходит против диктатора.

Чем больше экономических санкций — тем лучше. Как странно бы это ни звучало, сейчас мы находимся в ситуации, когда чем хуже экономическая ситуация, тем лучше.

– Каковы перспективы у забастовок рабочих в Беларуси? Что должны сделать заводчане, чтобы приблизить победу белорусского народа над режимом?

– Бастовать. На сегодняшний день — готовится к забастовкам. Будет еще час, когда рабочие сами решат, в какой день начать всеобщую забастовку и перешагнут через свои страхи и экономические неудобства.

Рабочему классу, что нужно понять, что чем раньше он возьмет все в свои руки, тем быстрее все закончится.

– Как и когда наша победа станет возможной?

– Когда остановим все. Здесь же очень важно понимание того, что если белорусы встанут, народ начнет бастовать, то это будет означать одно — народ взял власть в свои руки. И тогда он сможет решать абсолютно любые вопросы.

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