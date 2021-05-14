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Израиль уничтожил огромную систему туннелей ХАМАС в Газе: видео ударов

  • 14.05.2021, 9:58
  • 4,078
Израиль уничтожил огромную систему туннелей ХАМАС в Газе: видео ударов

В операции были задействованы 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений.

Армия Израиля, которая в пятницу, 14 мая, продолжает военную операцию в секторе Газа, уничтожила систему туннелей "Метро" боевиков ХАМАС в Газе.

Об этом сообщили в Twitter Армия обороны Израиля.

В операции были задействованы 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.

"Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "Метро" ХАМАС", - сообщили в Армии обороны Израиля.

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