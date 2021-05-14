Израиль уничтожил огромную систему туннелей ХАМАС в Газе: видео ударов
- 14.05.2021, 9:58
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В операции были задействованы 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений.
Армия Израиля, которая в пятницу, 14 мая, продолжает военную операцию в секторе Газа, уничтожила систему туннелей "Метро" боевиков ХАМАС в Газе.
Об этом сообщили в Twitter Армия обороны Израиля.
Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021
Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.
Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH
В операции были задействованы 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.
"Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "Метро" ХАМАС", - сообщили в Армии обороны Израиля.