Израиль уничтожил огромную систему туннелей ХАМАС в Газе: видео ударов 14.05.2021, 9:58

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В операции были задействованы 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений.

Армия Израиля, которая в пятницу, 14 мая, продолжает военную операцию в секторе Газа, уничтожила систему туннелей "Метро" боевиков ХАМАС в Газе.

Об этом сообщили в Twitter Армия обороны Израиля.

Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.



Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.

Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021

В операции были задействованы 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.

"Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть "Метро" ХАМАС", - сообщили в Армии обороны Израиля.

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