Мнение о белорусских чиновниках: В них что-то сломалось 10 14.05.2021, 16:04

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Они просто ждут, когда это все наконец закончится.

Экс-телеведущий Денис Дудинский написал пост про чиновников и провластных руководителей. Пост был опубликован в «Фейсбуке»:

– Они же действительно больше не улыбаются. Ни его чиновники, ни директора, ни пропагандисты, ни его министры, ни генералы, ни командиры, ни замы, ни судьи, ни пресс-секретари – никто из них... В них что-то сломалось. Они испортились, покрылись плесенью и начали гнить. Они просто ждут, когда это все наконец закончится. И им без разницы, как и в какую сторону качнется ситуация, главное – чтобы это все ЗА-КОН-ЧИ-ЛОСЬ!

Они потеряли уже давно всякое нормальное человеческое обличие и морально-этические координаты. Строение их тел противоречит анатомии: у них больше нет шеи, голова начинается сразу от плеч. Они привыкли втягивать голову от страха, что на них наорут, их снимут, сместят, посадят. Спины сутулые – давнишняя привычка стоять все время в положении легкого поклона и виновато смотреть в пол. Под глазами мешки и синяки – они уже забыли, что такое спокойный сон и нормальное питание. Щеки обвисли, брови «домиком», рот приоткрыт в недоумении, как бы вопрошая: «За что? Почему я?».

Вечно потеющие и пахнущие то ли подворотней, то ли свинарником, они уже давно махнули на себя рукой, им все равно что с ними будет, главное – чтобы Это-Все-Наконец-Закончилось.

Остатки здравого смысла, самоуважения, чести, а так же мечты о море, путешествиях, любви, счастье, весне, интересных книгах, новых знакомствах, красивых девушках, благополучии детей и здоровье родителей давно уже покоятся под толстым слоем страха и презрения к самим себе. И только базовые инстинкты и рефлексы еще как-то помогают им удерживать себя от окончательного падения в бездну лжи, всеобщей ненависти и постепенного сползания в своем профессионально-бытовом идиотизме до уровня подопытного организма. Да уж, не так выглядит победитель, не так…

На картинке – Домодекс (Demodex Folliculorum). Это паразит, который живет на лице человека, питается за его счет, спаривается, выводит потомство. У демодекса нет анального отверстия, поэтому все отходы его демодексовой жизнедеятельности накапливаются в нем самом. В конце концов демодекс подыхает, лопнув от накопившегося в организме собственного дерьма.

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