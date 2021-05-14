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Поддержавшая протесты оперная певица Маргарита Левчук рассказала, какой женщиной восхищается

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  • 14.05.2021, 17:55
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Поддержавшая протесты оперная певица Маргарита Левчук рассказала, какой женщиной восхищается
Маргарита Левчук

Она также выступила за перемены.

Оперная певица Маргарита Левчук поделилась мнением о баскетболистке Елене Левченко, пишет «Трибуна».

– Какая из историй белорусских протестных спортсменов вас больше всего поразила?

– Конечно, история Лены Левченко. Видела ее с другими свободными спортсменами на марше, она встречалась с ребятами в той же точке на Немиге, где и мы собирались с моими друзьями. Друзья обратили внимание, что рядом с нами стоит Лена Левченко, а я даже не знала кто это. Хотя, думаю, спортсмены сейчас тоже не особо знают, кто в оперном мире самый крутой.

Друзья побежали с ней фотографироваться, заодно и я узнала, кто такая Лена Левченко. А потом произошла та самая история, когда Лену арестовали в аэропорту и дали ей 15 суток. Смотрела ее интервью, общалась с ней, мы и сейчас поддерживаем контакт. Конечно, то, что произошло с Леной – это какой-то кошмар, меня эта история очень впечатлила. И я безумно восхищаюсь Леной, для меня она стоит в первом ряду женщин, с которых я беру пример, – рассказала Левчук.

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