«Есть 30 секунд, чтобы укрыться» 14.05.2021, 21:31

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Фото: The Times Of Israel

Гродненка, переехавшая в Израиль, рассказала, что сейчас происходит в стране.

Гродненка Елена Туревская с сыном Ильей 11 апреля 2021 года переехала жить в Израиль. Они поселились в Ашкелоне, 15 км от сектора Газа. Спустя месяц гродненцы вынуждены были прятаться от ракетных ударов, выпущенных в ходе палестино-израильского конфликта. Елена рассказала hrodna.life, где они укрылись, услышав сирену, и что думают по поводу военного положения.

В день рождения сына услышали первую сирену

Елена — дизайнер и иллюстратор, до 35 лет жила в Гродно. Благодаря еврейским корням репатриировалась в Израиль с сыном 11 апреля 2021 года.

«Я давно хотела переезжать, но решилась после событий в Беларуси в 2020-м. Отсидев 10 дней в карантине, начали оформлять документы и только переехали в арендованную квартиру. Стали потихоньку налаживать новую жизнь в Израиле. Где-то два дня благополучно налаживали, пока 10 мая, в день рождения Ильи, нас не поздравили из Газы пятичасовой атакой. Это была наша первая сирена и первые взрывы. Свечи зажигали на торте в перерывах между бомбежкой».

Фото hrodna.life предоставлено героиней

Фото hrodna.life предоставлено героиней

Переехали к брату

После переезда гродненцы жили в хорошем районе города Ашкелон. Но в старом доме не было специальной комнаты безопасности («мамад»), в которой можно прятаться во время ракетных ударов.

«В подвале есть бомбоубежище, но мы понятия об этом не имели. Знали, что при звуках сирены в нашем случае надо выбегать на лестничную клетку. В первый день мы бегали с 18 до 23 часов очень активно, познакомились с соседями. На удивление выходили почти все квартиры. Хотя в Ашкелоне люди привыкшие и беспечные, могут даже с кровати не встать при звуках сирены».

Родной брат Елены живет в километре от нее. В первую ночь, пока было тихо, он перевез родственников к себе. У него на этаже есть большая комната безопасности.

«В этой комнате мы уже третий день и живем. Трое взрослых и трое маленьких детей, тахта и раскладушка. Чтобы не будить ночью при сиренах детей, а оповещения могут быть и каждые 5 минут, и раз в час, мы решили и спать там. В мамаде есть чувство безопасности, там спокойно».

Фото hrodna.life предоставлено героем

Фото hrodna.life предоставлено героем

«В большей безопасности, чем в Беларуси»

Гродненцы выходят из комнаты только в моменты затишья: поесть, в туалет или просто подышать воздухом. У всех на телефонах установлены приложения, которые оповещают о начале бомбардировки, иногда за пару секунд до сирены.

«В среднем у нас есть 25−30 секунд после начала сирены, чтобы укрыться. Поэтому лишняя секунда совсем не лишняя. На сейчас [13 мая — Hrodna.life] было 3226 оповещений по всей стране, 704 за последние сутки. Но впереди еще целая ночь».

Елена говорит, что страшно находиться в доме, когда на соседней улице падает ракета, а дозвониться до друзей и знакомых невозможно.

«Но если взять в целом состояние, то я себя чувствую в большей безопасности, чем в Беларуси. В Беларуси был ужас от беззакония. Здесь есть страх за себя, людей, страну, но нет ужаса. Я знаю, что меня защищают „железный купол“ [израильская система противовоздушной обороны], армия и полиция. Что если мне нужна психологическая помощь, я могу позвонить и мне бесплатно ее окажут. Что если мне негде укрыться, меня пустят почти в любой дом. Люди, у кого есть места, пишут, что примут к себе людей, у кого нет укрытия, предлагают помощь из всех городов».

Гроненка готова и дальше сидеть с сыном в укрытиях — пока не закончится конфликт. Она отмечает: если соблюдать рекомендации службы тыла и не фотографировать обстрелы, то риск погибнуть минимален.

«Мыбоимся. И действительно сидим дома третьи сутки, пока кто-то возле дома жарит барбекю».

Фото: Reuters / Amir Cohen

12 мая в результате ракетного обстрела палестинскими боевиками города Ашкелон погибла 57-летняя белoруска Нэлли Гуревич, а ее муж получил ранения. Пара репатриировалась в Израиль в 1990 году. Квартира, в которой они жили, значительно пострадала во время атаки.

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