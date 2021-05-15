Цугцванг: США оставили Лукашенко без нефтедолларов 14 15.05.2021, 14:56

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Одна пятая экспортной экономики страны может быть парализована.

Беларуси будет трудно и дальше зарабатывать валюту для экономики на продаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти в Европу.

По данным агентства Argus, европейские банки начали отказываться от финансирования сделок с Беларусью после введения санкций США против крупнейшего НПЗ страны «Нафтан», пишет издание kapital-rus.ru.

Цугцванг для Лукашенко

Беларусь получает 20% валютной выручки от продажи нефтепродуктов, которые она производит из дешевой российской нефти. По этой схеме ударили США, введя санкции против крупнейшего белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

Европейские банки, прежде обслуживавшие операции по продаже нефтепродуктов, отказываются от предоставления услуг Беларуси.

Отказы пошли заранее, несмотря на то, что сами санкции заработают только с июня. Более того, ограничения распространяются официально лишь на американские юрлица. Но никто в Европе не хочет рисковать. Поэтому в Европе и других регионах мира сейчас оплата белорусских грузов в долларах стала большой проблемой.

Нефтетрейдеры предупреждают о сокращении поставок из Беларуси в мае. Они готовятся, что ЕС тоже введет санкции против режима Александра Лукашенко. Если это произойдет, Беларуси больше не сможет продавать нефтепродукты в Европу – даже за евро. Одна пятая экспортной экономики республики будет парализована.

Экономика Беларуси может с этим не справиться – у страны осталось всего 6,9 млрд долларов в резервах, из которых «живых» денег всего 2,8 млрд. С начала года золотовалютные резервы сократились на 25%. Денег не хватит на покрытие трехмесячного импорта. При этом внешний долг Беларуси – 42,1 млрд долларов на начало года.

В связи с подступающим валютным кризисом Лукашенко в конце апреля подписал указ о праве Центробанка запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки валютных сделок. В стране могут ввести разрешение на покупку и продажу валюты.

Кроме этого, ЦБ сможет конфисковывать валюту со счетов юрлиц и конвертировать ее в белорусские рубли.

США ввели санкции против экспортных предприятий Беларуси за «вопиющие пренебрежение правами человека» и «невыполнение Беларусью своих обязательств в рамках международного законодательства», а также за «фальсификацию президентских выборов».

Санкции введены против: «Белнефтехима», «Нафтана», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

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