Кремлевские друзья ХАМАСа 1 Виталий Портников, «Грани»

15.05.2021, 15:29

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Виталий Портников

Корни конфликта стоит поискать в Москве.

Тот, кто ужасается сегодня обстрелам Израиля со стороны сектора Газы, гибели мирных жителей, пожарам и погромам, должен напомнить себе, что и у ХАМАСа есть друзья. И эти друзья, кстати, не только иранские аятоллы - те вообще предпочитают "Исламский джихад".

А главные друзья ХАМАСа находятся в Москве. Именно путинская Россия практически сразу же после переворота, устроенного боевиками ХАМАСа в Газе, и захвата группировкой власти в секторе - сейчас уже мало кто вспомнит, что правительство ХАМАСа в Газе не имеет никакой легитимности, что это просто инструмент военной диктатуры, - взяла курс на легализацию этого правительства и самого движения. Что российское руководство пригласило лидеров ХАМАСа в Москву и с ними распивали чаи в лавровском МИДе. Что с тех пор боевики ХАМАСа - желанные гости в российской столице.

Лидер организации Исмаил Хания в последний раз посещал Москву и встречался с Сергеем Лавровым в прошлом году, а член политбюро ХАМАСа Муса Абу-Марзук был в Москве и общался с заместителем Лаврова Михаилом Богдановым три месяца тому назад. Ну а телефонные разговоры между Богдановым и Абу-Марзуком в последние дни продолжаются в режиме нон-стоп. При этом Россия - одна из немногих стран мира, не осудивших действия ХАМАСа. Напротив, другой лавровский заместитель, Сергей Вершинин, призвал задуматься о причинах этих действий - то есть по сути осудил Израиль.

Ничего странного в этом нет. Террористическое государство - а Россия Путина именно террористическое государство и ничего более - не может не испытывать симпатии к террористическим организациям, потому что внутренне согласно с их методами и точно так же ни во что не ставит человеческие жизни. Для лидеров ХАМАСа жители Газы - просто расходный материал, который позволяет получать щедрое финансирование и жить, конечно, не так, как живут Путин или Лавров, но получше обычного жителя Газы. Точно такое же у Путина и Лаврова отношение к россиянам - это просто живой фундамент, на котором кооператив "Озеро" и его прихлебатели выстраивают свое благополучие. И если в результате действий ХАМАСа гибнут мирные жители Газы и Израиля, а в результате действий России - мирные жители Украины или Грузии, то тем хуже для мирных жителей. Что такое мирные жители по сравнению с доступом к финансовым потокам под возгласы о борьбе с врагами - сионистскими, американскими, бандеровскими, какая разница, лишь бы деньги!

Я не рассчитываю на то, что поведение Кремля в этой новой фазе ближневосточного конфликта заставит израильских политиков сделать конкретные выводы, понять всю наивность своих надежд на особые доверительные отношения с Россией и премьер-министр Израиля не будет больше вывешивать предвыборные плакаты, запечатлевшие его вместе с Владимиром Путиным - хотя можно уж сразу с Исмаилом Ханией, чего там. Я не думаю, что после этого кошмара некоторые русскоязычные израильтяне перестанут бегать по улицам Тель-Авива с российскими флагами и воспринимать мир сквозь призму Первого канала.

Но я все же надеюсь, что после этих обстрелов и навязчивого желания Москвы обозначить свои особые отношения с ХАМАСом именно в те минуты, когда мирные люди страдают и гибнут из-за террористических атак, тех, кто сможет понять взаимосвязь этой новой дестабилизации и российских интересов, станет больше.

Виталий Портников, «Грани»

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