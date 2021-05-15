«Белорусы находятся в ожидании нового окна возможностей»2
- 15.05.2021, 16:40
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Протестующие ушли в подполье, но готовы выйти на улицы с новыми силами.
- Сегодня мы находимся ожидания нового окна возможностей, пишет телеграм-канал «Баста!».
Власть чувствует, что протест ждет это окно, поэтому не может прекратить репрессии - ей страшно выйти из колеи, внутри которой всё понятно, а за пределами которой - неизвестное.
Сегодня власть пытается загнать гражданское общество Беларуси в подполье. Да, загнать можно, но вот уничтожить, это вряд ли.