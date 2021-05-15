Ученые раскрыли загадку древнеримской пещеры 15.05.2021, 17:24

Специалистам помогли записи древнегреческого историка Страбона.

Пещера, обнаруженная 2200 лет назад, была заново открыта археологами из Университета Саленто в 2011 году. Римляне называли ее «вратами ада», пишет lenta.ua.

Она располагалась в поселении Иераполис в древней Фригии, которое сейчас находится на территории Турции. Место использовали для принесения в жертву быков и других животных богу Плутону – покровителю подземного мира.

Ученым удалось это сделать благодаря записям древнегреческого историка Страбона. Он писал: «Это место заполнено туманом, настолько плотным, что практически невозможно разглядеть землю. Любое животное, которое проходит внутрь, встречает молниеносную смерть. Я бросил воробьев, и они тут же испустили последний вздох и упали».

Именно это явление помогло археологам обнаружить таинственную пещеру. Птицы, пролетевшие слишком близко к входу в пещеру, задохнулись и упали замертво. Оказалось, что и тысячи лет спустя это место по-прежнему опасно для живых существ, сообщает Archaeological and Anthropological Sciences.

По мнению немецкого вулканолога Харди Пфанца из Университета Дуйсбург-Эссен, такое явление обусловлено подземной сейсмической активностью. Трещина, проходящая глубоко под землей, выделяет большое количество вулканического углекислого газа. В пещере уровень газа достигает 90%, а снаружи он рассеивается, оседая на высоте не более 40 сантиметров в самое пиковое время – ранним утром.

То, что люди, наблюдавшие за жертвоприношениями, оставались живы, объясняется тем, что они сидели на возвышенности вокруг арены и находились вне пределов досягаемости газа. А жрецы, которые вели животных на смерть, были либо высокими людьми, либо использовали камни в качестве подставок, чтобы их головы находились выше ядовитого облака.

Животные же, вдыхая вроде бы обычный пар, а на деле – углекислый газ высокой концентрации, немедленного погибали, что выглядело для людей того времени очень таинственно.

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